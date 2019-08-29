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"Слуга народа" определилась с главами министерств, ГПУ и СБУ: кто они

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Президент Украины Владимир Зеленский предложил оставить Арсена Авакова на должности министра внутренних дел.

Об этом 29 августа сообщила депутатка от фракции "СН" Роксолана Пидласа, передает "Интерфакс-Украина".

По информации журналистов, вопрос повторного назначения Авакова министром было одним из самых дискуссионных на заседании фракции. Шеф-редактор издания LB.ua Соня Кошкина в своем Telegram-канале сообщила, что "Слуга народа" предложила главе МВД остаться, но "на весьма интересных условиях".

Помимо этого, были утверждены главы СБУ, Генпрокуратуры. По информации нардепа и советника президента Никиты Потураева, должность главы Службы безопасности получит нынешний и.о. Иван Баканов, а главы ГПУ – Руслан Рябошапка.

Новости
Аваков – на выход? В "Слуге народа" задумали отстранить главу МВД
Арсен Аваков

Арсен Аваков

Wikipedia

На должность министра иностранных дел предложили Вадима Пристайко. На пост главы Минобороны предложен бизнесмен Андрей Загороднюк.

Министерство энергетики и экологии возглавит Алексей Оржель, министерство по вопросам информатизации – Михаил Федоров, Минобразования возглавит Анна Новосад, за инфраструктурк будет отвечать Владислав Криклий, а на пост главы Минздрава предложили сразу три кандидатуры.

Как писал OBOZREVATEL, в президентской партии "Слуга народа" назвали имена министров в новом правительстве, которое будет сформировано на первом заседании Верховной Рады девятого созыва.

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Персоны
Владимир Зеленский Арсен Аваков
Место
Украина Киев
Тег
Верховная Рада Украины
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