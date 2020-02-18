"Слуга народа" определила кураторов для местных выборов: названы фамилии "смотрящих"

Партия "Слуга народа" определила кураторов, которые будут готовить кандидатов в регионах к местным выборам и отвечать за конечный результат.

Об этом со ссылкой на несколько источников сообщает во вторник, 18 февраля, LB.ua. По словам собеседников, конечный список нардепов-кураторов якобы утверждается президентом Владимиром Зеленским.

"Эта идея возникла из того, что за шесть месяцев есть местные элиты, которые общаются с депутатами. Иногда слишком уж тесно. Для того, чтобы мы были уверены, что там нет двойного дна, то такими "уполномоченными" станут люди, которые напрямую не относятся к регионам. Есть несколько исключений – Харьков и Чернигов, где будут представители старой "ЗеКоманды". Они получат мандат провести со всеми переговоры, оценить ситуацию без всех этих друзей, кумовьев, чтобы перезагрузить – при необходимости – руководство областных организаций и подобрать кандидатов. Они потом пройдут независимый фильтр", – заверил источник.

"Слуга народа" определила кураторов для местных выборов DW

Отмечается, что кураторы должны будут определить лучших из местной элиты и представить их президенту и партии на утверждение.

Стали известны также первые имена: планируется, что куратором Киева от "Слуги народа" станет Александр Корниенко, Николаевской области – лидер фракции "СН" Давид Арахамия. Нардеп Павел Сушко закреплен за Харьковской областью, парламентарий Павел Халимон – за Черниговской, нардеп Александр Сова – за Одесской.

"Уполномоченным" по Херсонской области, вероятно, должен стать Александр Дубинский. Сам от комментариев отказался, призвав "подождать день-два", поскольку "пока ещё нет окончательной ясности".

Куратором по Кировоградской области предполагаемо станет Никита Потураев, по Винницкой – Алина Загоруйко, по Черкасской – Александр Завитневич.

Полный список в партии публиковать не намерены, как и официально говорить о наличии кураторов. Напомним, что местные выборы должны состоятся 25 октября.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее народный депутат Украины от "Слуги народа" Евгения Кравчук рассказала, что политсила решила не брать на местные выборы кандидатов, которые ранее уже были депутатами областных советов.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал