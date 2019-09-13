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13 сентября • обновлено в 13:10
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"Слуга народа" оконфузился постом с ошибками в сети

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Нардеп от фракции "Слуга народа" Артем Черноморов оконфузился на своей странице в Facebook, допустив ошибку в посте.

"Проводжу ранкову нараду с міждународним банком. Тема: Часткове гарантування кредитів для сільського господарства України", – написал он (орфография и пунктуация автора сохранены).

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Нардепа тут же поправили пользователи сети.

"Слуга народа" оконфузился постом с ошибками в сети

"Слуга народа" оконфузился постом с ошибками в сети

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее босоногий "слуга народа" рассмешил сеть поведением в Раде.

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Место
Украина
Тег
Партия Слуга народа
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в тумані Їжачок
в тумані Їжачок
Народу скликав наче не нараду, а на весілля.
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Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
Лох какой то. В украинском языке всего два правила: 1) Делаем в русском слове максимально возможное количество ошибок и добавляем ещё две -- получается мова. 2) Слово "САЛО" всегда пишется с большой буквы.
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в тумані Їжачок
в тумані Їжачок
Xозяин Xoxлов, Наверное, только лох напишет "какой то" без дефиса.
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