"Слуга народа" оконфузился постом с ошибками в сети

Нардеп от фракции "Слуга народа" Артем Черноморов оконфузился на своей странице в Facebook, допустив ошибку в посте.

"Проводжу ранкову нараду с міждународним банком. Тема: Часткове гарантування кредитів для сільського господарства України", – написал он (орфография и пунктуация автора сохранены).

Нардепа тут же поправили пользователи сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее босоногий "слуга народа" рассмешил сеть поведением в Раде.

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