"Слуга народа" оконфузился постом с ошибками в сети

Нардеп от фракции "Слуга народа" Артем Черноморов оконфузился на своей странице в Facebook, допустив ошибку в посте.
"Проводжу ранкову нараду с міждународним банком. Тема: Часткове гарантування кредитів для сільського господарства України", – написал он (орфография и пунктуация автора сохранены).
Нардепа тут же поправили пользователи сети.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее босоногий "слуга народа" рассмешил сеть поведением в Раде.
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