''Слуга народа'' официально не исключила ни одного скандального нардепа

Партия "Слуга народа" несмотря на громкие политические скандалы, так и не исключила из фракции одиозных нардепов.

Как подсчитал OBOZREVATEL, всего за 3 месяца партия президента попала в десяток различных скандалов. При этом в ближайшее время руководство обещает изгнать Антона Полякова, Анну Скороход и нардепа-насильника Романа Иванисова.

Остальные же фигуранты громких политических и полукоррупционных историй остаются членами монобольшинства.

Первым “зашкварился” нардеп Вячеслав Медяник. Прямо во время заседания парламента “слуга” переписывался в мессенджере с неким собеседником, которому обещал порешать вопрос по заводу “Океан” (судостроительное предприятие в Николаеве) с заместителем Генпрокурора Виктором Трепаком.

Целое ОПГ создал экс-актер “Квартала 95”, а ныне “слуга народа” Юрий Корявченков (Юзик). В СМИ попал разговор нардепа и еще пяти коллег с днепропетровской полицией. Они требовали от силовиков: ежемесячную мзду в размере 600 тысяч долларов, личный контроль громких уголовных дел, долю в игорном бизнесе. Несмотря на то, что это вопиющий случай безнаказанности, ни Офис президента, ни “Слуга народа” практически никак не отреагировали на ОПГ “Юзика”.

Партия не спешит расставаться со скандальными нардепами

Взбудоражил страну и нардеп Богдан Яременко. Во время голосований он переписывался с несколькими женщинами, а в один момент и вовсе начал заказывать проститутку. После публикации аморальных переписок в СМИ, Яременко даже не извинился, а бросился угрожать журналистам уголовными делами.

Как сообщал OBOZREVATEL, у народного депутата от "СН" Андрея Богданца нашли судимость за избиение человека. При этом оказалось, что "слуга народа" является еще и должником по алиментам.

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