Назван официальный спонсор опроса Зеленского

Политическая партия "Слуга народа" профинансирует всеукраинский опрос, который анонсировал президент Владимир Зеленский.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба политической силы.

"5 вопросов от Президента Украины – кто будет финансировать это исследование? Отвечаем официально: политическая партия "Слуга народа". Соответствующее решение было принято на заседании Высшего совета партии 20 октября", – говорится в сообщении.

Партия добавила, что считает такое решении законным, поскольку СН заключит договор с компанией, что проводит социологические опросы.

"Граждане, которые будут проводить исследования, находиться за пределами избирательных участков. Фактически это общепринятый в мире формат экзит-пола. Опрос в этом формате будут проводить 25 октября также и по заказу других политических сил", – добавлено в информации.

Также в "Слуге" не считают такие действия агитацией, потому что во время исследования не будут использована партийная символика, не будет ни одного призыва голосовать за "слуг народа" или за отдельных кандидатов на выборах.

"Члены партии, кандидаты в депутаты местных советов от партии и их представители не будут задействованы для проведения опроса и общения непосредственно с гражданами в день проведения выборов", – подчеркнули в СН.

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