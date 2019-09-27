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27 сентября • обновлено в 18:49
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"Слуга народа" обвинил Генпрокурора в бездействии по громкому убийству

10.6т Читать материал на украинском

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка откладывает согласование текста подозрения одесскому активисту Сергею Стерненко, который убил человека при самообороне.

Об этом в Facebook написал народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский.

"По моим данным Национальная полиция подписала текст подозрения Сергею Стерненко. А также ходатайствовала о безальтернативной мере пресечения – аресте. Подозрение уже неделю находится на согласовании у Генпрокурора Руслана Рябошапки", – сказано в сообщении.

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Дубинский публично обратился к Генпрокурору сообщить причины "проволочки с подписанием подозрения и арестом убийцы".

Руслан Рябошапка

Руслан Рябошапка

LIGA.net

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 мая 2018 года на Сергея Стерненко напали двое мужчин. Активист стал обороняться и нанес одному из нападавших удар ножом в живот, после чего тот умер на месте ЧП.

Позже выяснилось, что задержанный полицией участник нападения на экс-лидера одесского "Правого сектора" Стерненко проходит по делу как свидетель. Также Стерненко взяли под охрану сотрудники полиции особого назначения.

Также в полиции пояснили, за что напали на активиста Стерненко.

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Персоны
Руслан Рябошапка Александр Дубинский Сергей Стерненко
Место
Украина
Тег
Офис генерального прокурора Украины
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Лесюк Степан
Лесюк Степан
Таких дебілів Дубинських треба в першу чергу на передову, на мінні поля. Через таких сук гинуть тисячі чесних патріотів. Мій тато казав - "собаці-собача смерть". Це про таких. І вона його чекає
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Serov Oleg, Йо батюшки! Москаль защищает кучерявого еврея, такого быть не может! Этот Дубинский поц, говорил, что надо спалить украинцев, собравшихся на презентации предвыборной компании Порошенко. Его, шлемазла, укокошить первым надо, гниду Коломойского.
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Serov Oleg
Serov Oleg
Лесюк Степан, иди почитай книжки лучше,стёпка дол.боёб...,а тате подари кучу нацюцюрников...
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Валевич Борис
Валевич Борис
Дибинский - это собака и его дело только лаять, это животное никогда ничего полезного не сделает, а будет только воздух портить
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70rus xxx
70rus xxx
Это только на Окраине,обороняясь,получаешь статус убийцы?
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Korolev Vlad
Korolev Vlad
70rus xxx, на пукистане убивая десятки и сотни тысяч, получаешь статус национального фюрерка
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