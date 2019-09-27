"Слуга народа" обвинил Генпрокурора в бездействии по громкому убийству

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка откладывает согласование текста подозрения одесскому активисту Сергею Стерненко, который убил человека при самообороне.

Об этом в Facebook написал народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский.

"По моим данным Национальная полиция подписала текст подозрения Сергею Стерненко. А также ходатайствовала о безальтернативной мере пресечения – аресте. Подозрение уже неделю находится на согласовании у Генпрокурора Руслана Рябошапки", – сказано в сообщении.

Дубинский публично обратился к Генпрокурору сообщить причины "проволочки с подписанием подозрения и арестом убийцы".

Руслан Рябошапка LIGA.net

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 мая 2018 года на Сергея Стерненко напали двое мужчин. Активист стал обороняться и нанес одному из нападавших удар ножом в живот, после чего тот умер на месте ЧП.

Позже выяснилось, что задержанный полицией участник нападения на экс-лидера одесского "Правого сектора" Стерненко проходит по делу как свидетель. Также Стерненко взяли под охрану сотрудники полиции особого назначения.

Также в полиции пояснили, за что напали на активиста Стерненко.

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