Партия турболгунов? Почему "Слуге народа" нужна люстрация

“Они переводили глаза со свиньи на человека, с человека на свинью и снова со свиньи на человека, но угадать, кто из них кто, было невозможно”

Этой цитатой из известной поэмы Джорджа Оруэлла “Скотный двор” во многом можно охарактеризовать поведение партии “Слуга народа”. Если еще полгода назад команда Владимира Зеленского публично пообещала украинцам новую политику — без договорняков, коррупции, “решалова”, друзей у корыта, то сейчас об этом все подзабыли.

Да-да, именно откровенно наплевали, буквально за несколько месяцев. Отличить доброе от злого становится все сложнее, ведь вчерашние “новые лица” каждый день становятся все хуже и хуже. "Слуга народа" откровенно преступными решениями разочаровывает своих же избирателей. Детали — в материале OBOZREVATEL.

Коррупция дошла до верхушки?

Всю свою предвыборную кампанию Владимир Зеленский построил на обещаниях. Просто откроем его программу и почитаем про “страну мечты”:

“Где неприкосновенны Карпатские леса, а не депутаты”

“Торговать принципами, репутацией, страной для сохранения власти не стану”

“Никаких корочек, телефонного права. Неотвратимость ответственности, справедливое и законное наказание — основа честной Украины”

“Нулевая толерантность к коррупции на любом уровне”

“Цель: не брать, не давать, а кто не понял — садить!”

Вот такими пафосными речевками президент добыл себе победу. Его же партия, “новые лица”, за которых Зеленский взял персональную ответственность — получили более половины мест в Верховной Раде. Полную власть и полноценный кредит доверия от миллионов украинцев.

Бери, делай, работай на благо страны. Не нужен никакой турборежим и 17-часовые заседания Верховной Рады, просто исполняйте свои обязанности, работайте на благо народа. Вы же повторяете, что “слуги народа”.

А что мы видим сейчас. Близкий друг президента, экс-актер “Квартала-95” Юрий Коряченков (в простонародье “Юзик”) внаглую, прямо в ресторане со своими нардепами из “Слуги народа” устраивает с полицией “решалово”. Кто из за что будет отвечать, как правоохранителям вести уголовные дела, отвечать или морозиться на запросы ГБР, НАБУ или так далее.

Этот “неформальный” разговор из 90-х прямо тянет на уголовное дело. Ведь Юзик и Ко народные депутаты, а их собеседники не люди с улицы, а высшие чины днепропетровской полиции.

Что же делает президент Владимир Зеленский? А ничего. Его близкого друга, земляка и члена президентской партии поймали на резонансом разговоре, а Офис президента молчит, пытаясь все сбить на тормозах. Глава монобольшинства Давид Арахамия все сводит к абсурду.

Комментируя скандал с “решаловом” однопартийца, он обещает “тр”хать” всех, кто занимается таким же решаловым. При этом прямо говорит, что сам приезжает в родной Николаев и обещает “защищать” местных силовиков.

"Я считаю нормальным, когда приезжаю в Николаев, встречаюсь у главы ОГА, у него есть совещание с силовиками, и говорю: ребята, если кто-то вам скажет, что из Киева вам будут звонить и говорить, туда не ходи, этого не делай, этого не расследуй, звоните непосредственно мне и мы их тр*хнем, как следует", — заявил нардеп.

Та что уж кривить душой, если к самому Давиду Арахамии (или Брану?) есть масса вопросов. В СМИ то ли дело появляется информация об американском гражданстве Арахамии, об уплате налогов со 100-миллионной сделки в США (в долларах), а не в Украине, о скандальном ЕДАПС.

Ни на один вопрос он так и не ответил! После обращений главы редакционного совета OBOZREVATEL Михаила Бродского о том, что компания ЕДАПС ежегодно забирала у украинцев по миллиарду долларов, в разы завышала стоимость документов, попала в коррупционные скандалы международного уровня, Арахамия просто промолчал.

Более того, глава фракции верит в несуществующих "шейхов", которые якобы управляют перерожденным в IIG ЕДАПС. Он также прямо не смог сказать, есть ли у него американское гражданство, или нет. Он в привычной манере продолжил уклоняться от ответа.

Появилась информация о зарплатах в “конвертах” — молчок. Украинцы снова проглотят. Ведь информационный повод в стране живет всего 1-2 дня. Во фракции завелся нардеп-насильник — ну и что? Он же "слуга", а скандал еще не доказан. Давайте подождем пару дней, вдруг что-то изменится.

Секс.Секс.Секс

Если большие “дяди” решают в Раде серьезные вопросы, то более “мелкие” по рангу “слуги” занимаются сексуальными проблемами. Верховная Рада превратилась в настоящий бордель. Кругом говорят о сексе, думают о том, как кого-то выгодно тр”хнуть. Во всех смыслах.

Не парламент, а сплошная порнография. Нардеп от “Слуги” Елена Криворучкина (известная как “зеленая кнопочка”) возбуждается от голосований, Анатолий Остапенко договаривается о сексе с другом, Богдан Яременко заказывает проституток, Александр Корниенко призывает сделать партию “секси, чтобы возбуждала кандидатов”.

Плевать, что это парламент. Главное же развлечение?

Партии "Слуга народа" нужна полноценная люстрация. Как юридическая, так и моральная. Не зря президент говорит о досрочном роспуске Рады, мол "заводите уже новых людей". Все идет к тому, что очередные "новые лица" внаглую обводят украинцев. Называют на черное белым, а на белое черным.

Откровенный договорняк "криворожских решал" называют попыткой побороть бандитизм. Скандал вокруг судимости нардепа-педофила Романа Иванисова первые дни пытались замять, а затем и вовсе сводили к абсурду. Люди с улицы, попавшие в "Слугу народа" ежедневно уничтожают рейтинг президента. А он упорно их покрывает.

Только страшно тут не за Владимира Александровича, а за украинцев. Которые в очередной раз поверили, а на выходе получили "людей, которые превращаются в свиней".

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