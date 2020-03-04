"Слуга народа" о новом Кабмине: четыре кандидата не определены

Монобольшинство в Верховной Раде пока не пришло к согласию относительно всех министров нового Кабмина. Под вопросом остаются четыре кандидатуры.

Об этом в эфире ObozTV рассказала депутат от партии "Слуга народа" Елена Мошенец по итогам заседания парламентской фракции.

"Сейчас четыре человека не определены. Это министр образования, энергетики, вице-премьер, который будет заниматься экономикой и промышленностью… Относительно министра АПК нет определенности, но предложили профильному комитету дать рекомендацию", – рассказала Мошенец.

По словам нардепа, также пока нет определенности, разделится ли объединенное Министерство экономики на Минэкономики и Министерство сельского хозяйства.

"Наша фракция считает, что в целом надо делать перезагрузку правительства, потому что реформа происходит не так быстро, как нам хотелось бы. Нужно усиление команды, чтобы быть более эффективными и показывать результат не только в разговорах или в каких-то мечтах, а в реальной жизни. Общество должно видеть наши результаты", – заявила "слуга народа".

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада 4 марта отправила в отставку премьер-министра Алексея Гончарука. Это решение поддержали 353 депутатов, из них 240 голосов дала фракция "Слуги народа".

Хронику увольнения главы правительства можно почитать тут.

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