"Слуга народа" не идет в Раду? В партии Зеленского дали окончательный ответ

В партии "Слуга народа" президента Украины Владимира Зеленского назвали фейком информацию о том, что по юридическим причинам якобы не смогут выдвигаться на внеочередные выборы в Верховную Раду 21 июля.

Соответствующее опровержение появилось на официальной странице "Команды Зеленского" в Facebook. Также в сообщении отметили, что недействительной является и информация об избрании Дмитрия Разумкова главой партии 27 мая. Ведь внеочередной съезд партии "Слуга народа" принял соответствующее решение 21 мая.

"В этот день Иван Баканов сложил полномочия председателя партии и приостановил свое членство в партии "Слуга народа". Напоминаем, что Баканов начал исполнять обязанности первого заместителя председателя СБУ 22 мая, чем в полной мере выполнил все требования действующего законодательства", — подчеркивается в официальном комментарии.

"Команда Зеленского"

"Фейком является и заявление журналистов о том, что якобы партия "Слуга народа" вносила изменения в устав партии в связи с изменением главы, ведь согласно украинскому законодательству смена руководителя юридического лица и внесение изменений в учредительные документы являются совершенно разными регистрационными действиями", — добавили представители "Команды Зеленского".

Они заверили, что регистрационные действия были проведены Минюстом в установленном законом порядке и в отведенные законом сроки.

Как сообщал OBOZREVATEL, в партии "Слуга народа" заявили, что кандидатов на позиции мажоритарщиков выберут в несколько этапов. Все желающие заполнят анкеты по израильской модели, пройдут собеседования и предложат проекты законов.

Напомним, согласно последним соцопросам, партия Зеленского "Слуга народа" имеет рейтинг 39,9%, что в несколько раз больше, чем у ближайших конкурентов. При этом в новый парламент с уверенностью могут попасть лишь четыре политических силы.

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