"Слуга народа" назвала коллегу в Раде "чернокожим": он ответил на "расистский" скандал

В Верховной Раде на пленарном заседании в четверг, 3 октября, разгорелся "расистский" скандал из-за выступления народного депутата от фракции "Слуга народа" Жана Беленюка.

Так, его коллега Елизавета Богуцкая опубликовала в сети неоднозначный пост, который вызвал осуждение среди других парламентариев.

"Впервые в украинском парламенте у трибуны чернокожий докладчик. Жан Беленюк. Спортсмен! Чемпион! Красавец!" – написала она в Facebook.

В Раде разгорелся "расистский" скандал из-за Беленюка

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На это обратил внимание другой "слуга народа" Гео Лерос, отчитав Богуцкую. "Я считаю, что некоторым людям, в некоторых вопросах, лучше молчать. Shame", – отреагировал он.

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В сети разгорелась дискуссия. "В какую Европу нас могут привести такие перфектные, не омраченные и тенью цивилизованности обскуранты? Одна бросается на журналистов, второй мастурбирует на совок, третий просто мастурбирует, четвертая в идиотском восторге демонстрирует пещерный расизм", – возмутился журналист Сергей Иванов.

К нему присоединились и другие пользователи.

За Беленюка решила заступиться и представительница фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко.

"Сеть возмутило расистское заявление одной из "слуг". На моей памяти, впервые депутат позволил себе публичные сообщения, неслыханные в цивилизованном мире. "Европейская солидарность" осуждает любые проявления ксенофобии, сексизма и расизма и выражает свою солидарность Жану Беленюк. Обратились к руководству ВР с требованием, чтобы этот позорный случай был рассмотрен на регламентном комитете", – сказала она.

Примечательно, что сам Беленюк на возмущение Геращенко ответил, что Украина толерантна к расизму и в словах Богуцкой он не увидел никаких оскорблений. Свое выступление он сравнил с первой любовью.

Вскоре оправдалась и сама виновница скандала.

"Написала пост про Жана Беленюка. Даже не ожидала, что такое количество людей увидят в нем дискриминацию. Бред чистой воды. Во-первых, с Жаном я дружу. Во-вторых, отношусь к нему, как к своей дочери, которая тоже рождена от смешанного брака. Отец моей дочери – маррокканец. И это был студенческий брак. Поэтому, что такое расовая дискриминация, я знаю не понаслышке. И пережила ее на себе, оберегая дочку от нападков и оскорблений", – написала Богуцкая.

По ее словам, она рада тому, что Беленюк – народный депутат, входит с ней в одну фракцию и что "дети от смешанных браков становятся прекрасными членами нашего общества". Также она попросила прощения у Беленюка, если тот обиделся.

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Как сообщал OBOZREVATEL, расистские высказывания звучали в сети и перед выборами в парламент, когда стало известно, что Беленюк вошел в список "Слуги народа".

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