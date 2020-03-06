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6 марта • обновлено в 09:04
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"Слуга народа" назвал экс-подчиненную "бабой" и попал в скандал

3.6т
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Народный депутат от "Слуги народа" Даниил Гетманцев угодил в сексистский скандал в Верховной Раде.

Глава финансового комитета ВР в переписке с главой бюджетного комитета, "слугой народа" Юрием Аристовым назвал женщину "бабой". Фото переписки в Facebook опубликовал блогер Михаил Шнайдер.

Так, нелестно Гетманцев в общении с Аристовым отозвался о кандидате, которая претендует на пост первого заместителя министра финансов Игоря Уманского и работала на нардепа от "Европейской солидарности" Нину Южанину в Раде 8-го созыва.

Даниил Гетманцев

Даниил Гетманцев

"Он хочет брать первым заместителем бабу, которая работала на Южанину в комитете у меня, которую я выгнал", – написал "слуга".

Шнайдер отметил, что такое поведение недопустимо ни для мужчины, а тем более нардепа.

Переписка Гетманцева

Переписка Гетманцева

Facebook Михаил Шнайдер

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский оскандалился сексистским заявлением, разделив "женщину" и "человека" на разные "виды".

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Читайте все новости по теме "Скандалы вокруг "Слуги народа"" на OBOZREVATEL.

Автор
Тимур Григоренко
Тема
Скандалы вокруг "Слуги народа"
Персоны
Юрий Аристов Нина Южанина Даниил Гетманцев
Место
Украина
Теги
Верховная Рада Украины Партия Слуга народа скандалы
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Гоша Злой
Гоша Злой
какой поп таков и приход. водопроводчик шмыгаль вчера с трибуны рады в первой же речи тоже *бабу* забыл упомянуть....
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