Народный депутат от "Слуги народа" Даниил Гетманцев угодил в сексистский скандал в Верховной Раде.

Глава финансового комитета ВР в переписке с главой бюджетного комитета, "слугой народа" Юрием Аристовым назвал женщину "бабой". Фото переписки в Facebook опубликовал блогер Михаил Шнайдер.

Так, нелестно Гетманцев в общении с Аристовым отозвался о кандидате, которая претендует на пост первого заместителя министра финансов Игоря Уманского и работала на нардепа от "Европейской солидарности" Нину Южанину в Раде 8-го созыва.

Даниил Гетманцев

"Он хочет брать первым заместителем бабу, которая работала на Южанину в комитете у меня, которую я выгнал", – написал "слуга".

Шнайдер отметил, что такое поведение недопустимо ни для мужчины, а тем более нардепа.

Переписка Гетманцева Facebook Михаил Шнайдер

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский оскандалился сексистским заявлением, разделив "женщину" и "человека" на разные "виды".

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