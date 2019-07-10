"Слуга народа" сливает округ на Черниговщине одиозному пособнику Януковича

Кампания на внеочередных выборах в Верховную Раду – в самом разгаре. Эксперты отмечают, что парламентские выборы могут преподнести народу Украины немало неприятных сюрпризов.

Например, скандальная слава окружает Сергея Коровченко, который намеревается стать народным депутатом по 210 выборному округу в Прилуках Черниговской области. Усугубляет ситуацию тот прискорбный факт, что партия "Слуга народа", которой пророчат примерно 40% мест в будущем парламенте, выставляет на мажоритарных округах очень слабых и неопытных кандидатов.

"СЛУГА НАРОДА" ОТДАЕТ 210 ОКРУГ "СЕПАРАТИСТУ И РЕЙДЕРУ"

Волну негодования в информационном пространстве Украины вызвала неутешительная новость о том, что 210 избирательный округ на Черниговщине отдали на откуп "семейному юристу Януковича" со славой рейдера и предателя Украины Сергею Коровченку.

Более всего общественность возмутил тот факт, что президентская партия "Слуга народа" выдвинула откровенно слабого кандидата против Коровченко.

Так, кандидатом от "Слуги народа" на 210 округе в Прилуках выдвинули ничем не примечательного парня 1986 года рождения, депутата Прилукского городского совета Пахомова Дмитрия Анатольевича. В своих предвыборных роликах и обращениях, складывается впечатление, что он только то и делает, что сетует - против него развернули грязную PR-капманию.

Изначально Сергей Коровченко шел на выборы как кандидат от партии ВО "Батьківщина". Но после того, как в авторитетных средствах массовой информации началась острая критика в адрес партии за то, что она привлекла столь одиозного кадра, Коровченко было решено исключить.

Как следствие, Коровченко пошел по этому же округу, но уже как самовыдвиженец.

Местные жители поговаривают, что представители якобы используют все грязные методы на 210 округе, которые только можно вообразить: подкуп, регистрация фейковых кандидатов, оформленных под "Слугу народа", шантаж, подкуп и запугивания.

"РЕЙДЕР, СДАВШИЙ АР КРЫМ": КТО ТАКОЙ СЕРГЕЙ КОРОВЧЕНКО?

Сергей Владимирович Коровченко известен тем, что во времена Януковича был т.н. министром юстиции АР Крым. Некоторое время отсидевшись в тиши после аннексии Крыма, он, по данным СМИ, начал активную рейдерскую деятельность в Украине.

Так, к "подвигам" кандидата относят ряд громких рейдерских захватов дорогостоящей недвижимости. В частности, свежи в памяти громкие рейдерские захваты недвижимости во Львове в интересах не менее одиозного министра времен Януковича, украинофоба Дмитрия Табачника.

Много шума в СМИ наделала история с рейдерским захватом у экс-главного архитектора города Киева здания, стоимость которого оценивается от 20 до 30 миллионов долларов США в самом центре столицы по Днепровскому спуску,1.

По некоторым данным, в этой незаконной деятельности Коровченко опирается на агрессивных титушек, псевдопатриотов, исповедующих нацистскую идеологию, правоохранителей, а также на коррупционные связи в прокуратуре и судебной ветви власти.

Общественные деятели подсчитали, что сумма захваченных активов уже сегодня превышает миллиард гривен.

Как следует из официальных документов СБУ, в отношении Сергея Коровченко расследуется уголовное производство по ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена).

"Способствовал аннексии АР Крым, документально и юридически помогал РФ захватить под свой контроль полуостров", - говорится в официальных документах правоохранительных органов о предмете производства.

Во время судебного заседания над обвиняемым в государственной измене Виктором Януковичем были опубликованы записи переговоров от февраля 2014 года советника Владимира Путина Сергея Глазьева с одним из самых одиозных "рупоров Кремля" Константином Затулиным. Эти записи стали одним из доказательств, предоставленных гособвинением.

В этих пленках была раскрыта роль в аннексии полуострова бывшего начальника Главного управления Министерства юстиции Украины в АР Крым Сергея Коровченко.

В частности, в разговоре, который имел место 28 февраля 2014 года, уже после захвата "зелеными человечками" здания Совмина АР Крым, советник Путина Сергей Глазьев вместе с Константином Затулиным активно обсуждали будущий состав оккупационного "правительства" Крыма. По задумке кремлевских "товарищей", Коровченко должен был стать одним из основных столпов путинской власти в Крыму. Приведем фрагмент аудио-записи:

Глазьев: - Алло, Костя, смотри, я там с Медведчуком сейчас связался, они дадут свои предложения. У них там уже сейчас министр юстиции Крыма, действующий на сегодняшний день, ну, был у Могилева, - Коровченко Сергей Владимирович. Это их парень, они его хорошо характеризует. Он сказал, что подтянет команду юридическую. Нам надо этого Коровченко сохранить. Он уже министр юстиции Крыма, чтобы он там и остался. У меня две кандидатуры, за которые я... Коровченко - это от Медведчука, а я Разумовского хорошо знаю, много лет. Наш абсолютно.

Примечательно, что после аннексии Крымского полуострова, журналисты обратили внимание – Коровченко влил в свой бизнес десятки миллионов гривен. Не исключено, что таки образом с ним рассчитались кремлевские покровители.

Особо отметим, что в начале июня текущего года журналисты проекта "Дістало.UA" опубликовали документ, в котором говорится, что Государственное бюро расследований (ГБР) начало новое уголовное производство по фактам затягивания расследования "дела Коровченко" о "сдаче Крыма".

Как следует из документа, опубликованного расследователями, 6 июня 2019 года Государственным бюро расследованием были внесены данные в ЕРДР о новом уголовном производстве за № 62019100000000682 по делу Сергея Коровченко в отношении служебных лиц СБУ по ч. 1, ст. 367 УК Украины – служебная халатность – то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, что причинило существенный вред охраняемым законом правам и интересам отдельных граждан, или государственным или общественным интересам, или интересам отдельных юридических лиц.

"Служебные лица Службы безопасности Украины не должным образом выполняют служебные обязанности в отношение расследования уголовного производства № 420180100000000, что причинило существенный вред интересам государства", – говорится в официальном документе ГБР в ответ на заявление ГО "Комитет по вопросам защиты прав потерпевших от преступлений".

Когда информация об участии Коровченко в аннексии Крыма стала достоянием общественности, последнего внесли в базу "Миротворец" как сепаратиста и пособника российской военной агрессии против Украины.

Отметим, что недавно журналисты анонсировали расследование в отношении Коровченко "Осторожно, оборотни". Также Сергей Коровченко является "героем" фильма расследования "Оборотни в вышиванках".

ВРАГ ПРЕССЫ УГРОЖАЕТ ЖУРНАЛИСТАМ И "МОЧИТ" КОНКУРЕНТОВ: ЧТО СКАЖЕТ ЗЕЛЕНСКИЙ?

Сергей Коровченко сильно недолюбливает, когда о нем пишут не в том свете, в котором ему бы хотелось, поэтому он неоднократно был уличен в угрозах журналистам и блогерам, изобличавшим его деятельность.

Так, в 2018 году Сергей Коровченко угрожал расправой и сексуальным насилием журналисту Depo.ua Ивану Жеведю. Давеча история повторилась.

Теперь кандидат в народные депутаты Украины Сергей Коровченко грозится убить журналиста, освещающего предвыборную гонку на 210 выборном округе в Прилуках, пишет "Слово и Дело".

В купе с тем, что против конкурентов Коровченко по округу развернута черная кампания по дескридитации, мы имеем все шансы получить предателя Украины в рядах украинского же парламента. Это может стать беспрецедентным и циничным случаем в новейшей истории Украины. И в случае, если мечты Коровченко пройти в парламент станут рееальностью, мы, украинские граждане, рискуем стать свидетелями многочисленных (не факт, что мирных) акций протестов украинских националистов. Главное, конечно, избежать кровопролития и погромов. И тут, пока не поздно, следует принять все необходимые меры, чтобы не допустить одиозного предателя Украины и агрессивного рейдера в парламент. Особо заметим, что инструментарий по недопуску пророссийских сил в парламент находятся не только в руках избирателей 210 округа, но и представителей центральной власти.

Так, из-за кандидата Коровченко и непоследовательной политики партии "Слуга народа" уже начали остро критиковать президента Украины Владимира Зеленского и его ЗЕкоманду. Жители Черниговщины, политические эксперты и те, кто знаком с деятельностью одиозного Коровченко, бьют в набат: "Владимир Зеленский пытается подыграть Коровченко, выставляя слабого кандидата, чтобы победил откровенный антиукраинский негодяй". Украинцы надеятся, что в команде Зеленского и правоохранительных органах обратят пристальное внимание на 210 округ и примут все законные меры, чтобы не допустить реванша пророссийских сепаратистов. Наши журналисты будут пристально следить за 210 избирательным округом на Черниговщине.

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