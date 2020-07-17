"Слуга народа" может выдвинуть в мэры Скичко, –​​​​​​​ СМИ

Политика 11:37, 17.07.2020 Обновлено: 11:49, 17.07.2020

Партия "Слуга народа" определилась с вероятными кандидатами на выборах мэров Черкасс, Тернополя и Сум.

Как сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на собственные источники, побороться за кресло мэра Черкасс делегируют народного депутата от фракции "СН" Александра Скичко.

29-летний Скичко – уроженец Черкасс, прошел в Раду по 197 мажоритарному округу. До начала политической карьеры был популярным артистом и шоуменом, телеведущим и актером, а также общественным деятелем. В мае 2017 года был одним из ведущих песенного конкурса "Евровидение".

Также в "Слуге народа" хотят выдвинуть нардепа Татьяну Рябуху в городские головы Сум.

35-летняя Рябуха – уроженка Сум, одержала победу в округе №157. До получения депутатского мандата была общественной активисткой.

Кроме того, в мэры Тернополя от "СН" может пойти комик и шоумен Виктор Гевко.

35-летний Гевко на президентских выборах в 2019 году был руководителем избирательного штаба Владимира Зеленского в Тернопольской области. Месяц назад вошел в совет тернопольской облорганизации партии "Слуга народа", руководит которой его старший брат – нардеп Владимир Гевко.

Виктор Гевко – участник ряда проектов студии "Квартал 95", в частности, "Лиги смеха", скетч-шоу "Країна У" и "Одного разу під Полтавою".

Как писал OBOZREVATEL, Верховная Рада назначила проведение местных выборов в Украине на 25 октября 2020 года.

16 июля народный депутат Ирина Верещук была избрана единым кандидатом от "Слуги народа" на выборах мэра Киева.

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