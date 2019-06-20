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"Слуга народа" может объединиться с "Голосом": у Зеленского сделали заявление

1.6тЧитать материал на украинском

Глава "Слуги народа" Дмитрий Разумков не исключил возможность объединения политсилы с партией "Голос" Святослава Вакарчука в Верховной Раде.

Об этом политик заявил в ходе прямой линии, отвечая на вопрос о том, что объединение с партией "Голос" – это утопия, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Слуга народа" может объединиться с "Голосом": у Зеленского сделали заявление

"Вопрос же не с кем ты будешь объединяться, вопрос – зачем ты будешь объединяться. Если те задачи и цели, которые они будут ставить перед собой, совпадут с ценностными базисами партии "Слуга народа", то, теоретически, объединение возможно", – заявил Разумков.

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На вопрос, планируется объединение с теми, кто уже был депутатом, он отметил, что пока не может ответить.

"Я бы хотел увидеть, за кого проголосует украинское общество, и с теми, за кого люди проголосуют, нам по пути", – добавил глава партии.

Как сообщал OBOZREVATEL, партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" проводит третий этап процедуры постпраймериз. Все желающие украинцы могут проголосовать против попадания кандидатов в список. Для этого необходимо предоставить факты, свидетельствующие об их недобропорядочности.

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Персона
Дмитрий Разумков
Теги
Партия "Слуга народа"Партия Вакарчука "Голос"
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