"Слуга народа" Мовчан, который ездил к ВСУ на Донбасс, заболел коронавирусом

Народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Алексей Мовчан заболел коронавирусом COVID-19. Перед местными выборами он ездил на Донбасс, где встречался с воинами ВСУ.

О подтверждении своего диагноза политик написал на личной странице в Facebook, отметив, что не пренебрегал мерами безопасности.

"+1 в клуб COVID-положительных. Оно и не удивительно, учитывая количество встреч, которые я сделал до и после выборов. Почти всегда пользовался маской и другими средствами личной защиты. Впрочем, вирус это не очень убедило. Берегите себя, друзья!" – отметил нардеп.

Напомним, перед 25 октября Мовчан активно хвастался в соцсетях фотографиями с фронта на них он позировал в военной амуниции и в шутку писал: "Я поел и в каске".

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