"Слуга народа" Мовчан, который ездил к ВСУ на Донбасс, заболел коронавирусом
Парламентарий связал это со своей высокой активностью перед выборами
В зоне ООС он хвастался фотографиями в военной амуниции
Политик заверил, что всегда пользовался защитными средствами
Народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Алексей Мовчан заболел коронавирусом COVID-19. Перед местными выборами он ездил на Донбасс, где встречался с воинами ВСУ.
О подтверждении своего диагноза политик написал на личной странице в Facebook, отметив, что не пренебрегал мерами безопасности.
"+1 в клуб COVID-положительных. Оно и не удивительно, учитывая количество встреч, которые я сделал до и после выборов. Почти всегда пользовался маской и другими средствами личной защиты. Впрочем, вирус это не очень убедило. Берегите себя, друзья!" – отметил нардеп.
Напомним, перед 25 октября Мовчан активно хвастался в соцсетях фотографиями с фронта на них он позировал в военной амуниции и в шутку писал: "Я поел и в каске".
Как сообщал OBOZREVATEL:
по состоянию на 20 октября во фракции "Слуга народа" болели примерно восемь человек.
Так, 16 октября стало известно, что заразился нардеп Николай Тищенко.
Также опасной болезнью заразился первый заместитель фракции "Слуга народа" Александр Корниенко. Он провел в больнице 16 дней и выписался 20 октября.
А "слуга народа" Роман Гриищук заболел COVID-19 вместе со своей женой еще в середине августа.
Не обошла болезнь и нардепа-спортсмена Жана Беленюка.
Всего коронавирусом в Верховной Раде Украины заразились почти 100 человек. Из них около 60 больных – народные депутаты и около 30 инфицированных – в аппарате парламента.