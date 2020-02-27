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27 февраля • обновлено в 11:08
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"Слуга народа" Куницкий попал в скандал в кафе Харькова

5.9т
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Народный депутат от "Слуги народа" Александр Куницкий попал в скандал в одном из ресторанов быстрого питания в Харькове.

В конфликт с ним вступил блогер. Видео было опубликовано в сети. Противник нардепа отказался пропустить его к выходу.

"Я народный депутат, дай мне пройти", – сказал Куницкий.

Александр Куницкий попал в скандал

Александр Куницкий попал в скандал

Скриншот

"Вы не народный депутат, вы благодаря Владимиру Зеленскому стали народным депутатом", – ответил блогер.

После этого едва не случилась потасовка: мужчины стали толкать друг друга.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Куницкий жаловался, что его не допустили к работе в Комитете по вопросам правоохранительной деятельности.

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Автор
Анатолий Запорожский
Персона
Александр Куницкий
Место
Украина Харьков
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