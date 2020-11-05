"Слуга народа", которого поймали за курением марихуаны, стал депутатом горсовета на Днепропетровщине

Член партии "Слуга народа" Сергей Алексейченко стал депутатом Новомосковского городского совета Днепропетровской области.

О его избрании сообщается на официальном сайте горсовета. Ранее новоизбранный депутат стал фигурантом скандала с курением марихуаны (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Видео, на котором снято, как Алексейченко употреблял наркотик вместе с другом во дворе дома, обнародовал 10 октября Telegram-канал "Политика страны". Судя по дате на записи, оно было сделано вечером 5 октября 2020 года.

Как видно на кадрах, Алексейченко и его друг (по данным журналистов, Виктор Пустовой) курили марихуану с помощью самодельного бонга. На столе видно пепельницу и сигареты. Также герои ролика пили игристое вино Fragolino Bianco.

Постановление о результатах местных выборов в Новомосковске novomoskovsk-rada.dp.gov.ua

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что во время довыборов в Верховную Раду на 208-м округе победу одержал кандидат от "Слуги народа" Анатолий Гунько. Еще недавно сидел на скамье подсудимых и рисковал на 15 лет оказаться за решеткой.