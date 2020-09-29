"Слуга народа" и "ОПЗЖ" блокируют расследование по "вагнергейту", – Гончаренко

Парламентские фракции партий "Слуга народа" и "ОПЗЖ" пытаются заблокировать расследование дела о "вагнергейте".

Об этом во время рассмотрения петиции о создании ВСК по делу "вагнеровцев" заявил народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко. По его словам, фракции действуют "синхронно".

"Хочу обратить ваше внимание, как синхронно действуют и имеют позицию фракции "Слуга народа" и ОПЗЖ в этом вопросе. "Совпадение? Не думаю", – отметил Гончаренко.

"Не верю я в такие совпадения. Я уверен, что это сознательный акт, когда действующая власть пытается скрыть что-то очень важное для общества. А речь идет о государственной измене на высшем уровне, и помогают ей в ОПЗЖ. Это очень красноречиво свидетельствует о том, что происходит", – заметил Гончаренко.

Он сообщил, что в состав временной следственной комиссии свои кандидатуры подали фракции "Европейская солидарность", "Батьківщина", "Голос".

"Где подача от "Слуги народа"? Нит. Где подача от ОПЗЖ? Нет. Опять абсолютно синхронные действия", – констатировал Гончаренко.

"Мы сейчас с вами рассматриваем петицию, которую подписали более 25 000 граждан Украины. Но я хочу проинформировать общество и народных депутатов, что руководство парламента отказывалось ставить сегодня этот вопрос, хотя обязано согласно регламенту. Обязано, но отказывалось – пока не был взят перерыв по требованию фракций "Европейская солидарность" и "Голос", где мы требовали, чтобы сегодня был выполнен регламент и эта петиция была рассмотрена. и только после этого мы зашли в рассмотрение этого вопроса. Опять совпадение? Не думаю", – заметил Гончаренко.

По мнению парламентария, власть пытается скрыть то, что произошло на самом деле.

"А на самом деле произошло следующее: ровно два месяца назад 29 июля в Минске были задержаны "вагнеровцы", которые должны были вылетать самолетом на Стамбул и должны были оказаться на территории Украины, уже были им подготовлены подозрения. Сегодня есть документы из украинских судов об этих подозрениях.

Их ждали в Украине для того, чтобы арестовать, чтобы они дали показания по чрезвычайно важных и страшных преступлениях и сбитии Ил-76 с украинскими военными, и МН-17. Преступления против человечности, преступления, свидетельство по которым могли стать серьезной базой, даже для Гааги, что было бы чрезвычайным вызовом для Российской Федерации", – считает Гончаренко.

"Уже два месяца эти деятели и убийцы, которые убивали украинских военных, могли находиться в украинских СИЗО и давать показания. Вместо этого они вернулись в Россию. Это произошло, потому что кто-то из высшего руководства государства слил эту информацию. И вопрос национальной безопасности и жизни сегодня, чтобы мы узнали кто это сделал", – отмечает депутат.

Гончаренко отметил, что как бы ни старались скрыть этот скандал в Верховной Раде или вне ее, общество обязательно узнает правду.

Напомним, ранее народный депутат Украины от "ЕС" Владимир Арьев обнародовал протокол СБУ с фамилиями задержанных в Беларуси "вагнеровцев", а также билеты боевиков на рейс в Стамбул.

Кроме того, парламентарий опубликовал фотокопии документов, которые тоже свидетельствуют о спецоперации СБУ по задержанию наемников из российской ЧВК Вагнера. Он отметил, что оперативные сотрудники спецслужб, участвовавшие в спецоперации, готовы давать показания по делу.

Спустя некоторое время, Арьев обнародовал и видео с допроса сотрудниками СБУ снайпера по имени Владимир Ли, который был также задержан с боевиками ЧВК Вагнера в Беларуси. К ролику политик приложил очередные копии документов, указывающие на проведение операции украинскими спецслужбами, которую отрицают в Офисе президента.

О доказательствах, свидетельствующих о том, что украинские спецслужбы все же могли проводить спецоперацию по "вагнеровцам", скандале вокруг возможной госизмены руководителя ОПУ, который с каждым днем только набирает обороты, и детальнее о том, что происходит в резонансном деле, – читайте в материале OBOZREVATEL.

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