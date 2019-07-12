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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

/ Новости политики

В Раду проходят уже четыре партии, еще две имеют шансы

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Партии "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа – За жизнь" продолжают лидировать в предвыборном рейтинге. При этом вторая уверенно приближается к президентской политсиле, укрепляя свои позиции.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном международным исследовательским центром BURI-Украина (The Belgium-Ukraine Research Institute, Бельгия), пишет 112.ua.

По результатам опроса, проведенного 8-10 июля 2019 года, если бы парламентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, шансы на попадание в следующий состав украинского парламента получили бы такие партии: "Слуга народа" Дмитрия Разумкова (40,3%), "Оппозиционная платформа – за жизнь" Юрия Бойко, Вадима Рабиновича и Виктора Медведчука (15%), "Европейская солидарность" Петра Порошенко (7,9%) и "Батьківщина" Юлии Тимошенко (5,8%).

Выборы

Выборы

AgroPolit

Другие политические партии, в частности, "Голос" Святослава Вакарчука (4,7%), "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко и Дмитрия Добродомова (4,2%), "Сила и честь" Игоря Смешко (3,9%), Радикальная партия Олега Ляшко (3,2%), Аграрная партия Украины Михаила Поплавского (2,9%), партия Шария (2,4%), ВО "Свобода" Олега Тягнибока, Андрея Билецкого и Дмитрия Яроша (2%), "Оппозиционный блок" Евгения Мураева, Александра Вилкула и Геннадия Кернеса (1,8%), "Украинская стратегия Гройсмана" (1,7%) и другие имеют меньшие шансы на прохождение в парламент.

Результаты исследования

Результаты исследования

112.ua

Также эксперты обратили внимание на следующую динамику поддержки ведущих политических партий избирателями.

"Слуга народа" – крупнейшая поддержка избирателей, но плавное снижение рейтинга, вызванное, по мнению экспертов, неоднозначно воспринятыми кадровыми назначениями и публичными заявлениями президента Украины Владимира Зеленского.

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"Оппозиционная платформа – За жизнь" – стабильный рост поддержки, возможно, как следствие публичных заявлений и действий, которые наиболее активно обсуждаются в обществе (мир и возвращение пленных).

"Европейская солидарность" и ВО "Батьківщина" – выравнивание рейтингов и серьезная борьба за третье место по результатам голосования.

"Голос" – фактическое прекращение прироста голосов за счет партий "Европейская солидарность" и ВО "Батьківщина" и, как следствие, – падение рейтинга.

Другие партии – отсутствие шансов на прохождение в следующий состав парламента.

Общее количество респондентов – 2010 человек. Метод опроса – комбинированное интервью. Вероятная погрешность – 2,2%.

Как сообщал OBOZREVATEL, проходной барьер на внеочередных выборах в ВРУ 21 июля преодолевают пять партий, а "Гражданская позиция" оказалась на грани прохождения.

Также стало известно, что разница в избирательных рейтингах политических сил, которые обнародуют различные социологические службы, может быть связана с двумя основными причинами.

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Место
Украина
Тег
Партия "Слуга народа"
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Закорінна Інна
Закорінна Інна
Звідки беруться ці цифри? У мене складається враження, що ці опитування проводять на окупованих територіях, ці рейтинги є проплаченими. Невже нас - розумних українців можна обдурити цифрами? Опоблок одні бандюгани, російські прихвостні, євронейська солідарність( Порох) накрав у нас на те, що може купити собі будь яку статистику - питання чому в нього не 40 як у Слуги? Зажав грошей? Давайте думати про наше майбутнє, думати своєю головою. Я обираю Тимошенко та її партію - і мене не цікавлчть цифри - які висмоктані з пальця за гроші.
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Виговський Андрій
Виговський Андрій
Закорінна Інна, повністю з вами згоден. Нами намагаються маніпулювати. Щоб ми голосували не за команду, не за програму,яку та команда має - а за те що в рейтингу та чи інша партія на 1 чи 2 місці.
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Борошенко Богдана
Борошенко Богдана
мне кажется не нужно верить всяким опросам. Всех людей не опросишь. Вообще не понимаю зачем говорить кому то за кого ты голосуешь. Для того и придумали тайное голосование.
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
Ничему мы с вами украинцы не учимся.
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