"Слуга народа" Холодов попался на репетиции ответов для СМИ. Видео

Народный депутат от "Слуги народа", замглавы комитета Рады по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики Андрей Холодов "репетировал" ответы на вопросы журналистов.

Как сообщил Telegram-канал amosov.fm, инцидент был замечен в эфире телеканала "112 Украина". На кадрах слышно, как Холодов обсуждает с журналистами вопросы о табачном картеле и налогах на прибыть.

"Все знают, что депутаты общаются со СМИ по заранее проработанным методичкам, но никто еще не видел, как это происходит. До сих пор. В эфир 112-го случайно попала "репетиция" ответов на вопрос "Слуги народа", члена финкомитета Андрея Холодова", – написано в сообщении.

"НАБУ подозревает его в лоббировании своих интересов при подаче правки к так называемому табачного закона. На видео видно, как, в частности, он "прорабатывает" и этот вопрос в присутствии журналистов телеканала Медведчука, на который и должен включаться", – отмечается в Telegram-канале.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции нашло коррупционную составляющую в действиях народного депутата от "Слуги народа" Андрея Холодова.

По данным НАПК, Холодов просил Сытника предоставить ему информацию о состоянии и результатах всех досудебных расследований, касающихся так называемой табачной правки, которая должна была увеличить заработки для розничных торговцев сигаретами, с законом № 1049.

В Нацагентстве подчеркнули, что нардеп не должен использовать свой мандат в корыстных целях. За такое нарушение ему грозит наложение штрафа от 200 до 400 необлагаемых минимумов доходов граждан.