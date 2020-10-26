"Слуга народа" Гунько опережает Ляшко на довыборах в Раду: первые данные ЦИК
На промежуточных выборах народного депутата в одномандатном избирательном округе №208 (Черниговская область) лидирует представитель "Слуги народа" Анатолий Гунько.
Об этом говорится на сайте Центральной избирательной комиссии по итогам подсчета 7,53% обработанных протоколов. Он как минимум на 3% опережает лидера партии "Радикальная партия Олега Ляшка" Олега Ляшко, который накануне объявил о своей победе.
Так, за Гунько отдали свои голоса 35,35% избирателей (1 001 голос), за Ляшко проголосовали 32,17% избирателей (911 голосов).
За самовыдвиженку Людмилу Давыденко отдали голос 21,79% избирателей (617 голосов).
Остальные кандидаты в народные депутаты набирают менее 5% голосов.
Как сообщалось, по данным ЦИК, явка на промежуточных выборах народного депутата, состоявшихся 25 октября, составила 50,03%. В состав округа входят: Бахмачский, Борзнянский, Куликовский, Менский и Талалаевский, часть Ичнянского района (город Ичня и территория на северо-восток от него) Черниговской области.
Подчеркнем: официальных результатов выборов на этом округе еще нет.
Довыборы в парламент состоялись из-за того, что предыдущий мажоритарщик от этого округа Валерий Давыденко умер.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Тело Давыденко было обнаружено уборщицей в туалете его личного офиса, рядом с ним лежал пистолет.
Предварительной версией гибели Давыденко является самоубийство, однако правоохранители будут рассматривать и другие версии.
В сети публиковали фото и видео с места происшествия.
Местный житель рассказал, что автомобиль Давыденко с самого утра стоял у его офиса.
Также стало известно, что окно кабинета народного избранника было открыто, а в его машине обнаружили второй пистолет.
Известно, что в прошлом народный депутат был председателем наблюдательного совета Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины, которая замешана в махинациях и коррупционных скандалах.