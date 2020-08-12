"Слуга народа" Грищук вместе с женой заболели коронавирусом

Юрий Сергиенко Политика 00:59, 13.08.2020

Коронавирус подтвердили у народного депутата от "Слуги народа" Романа Грищука и его супруги Анны Гресь.

Об этом жена нардепа сообщила на своей странице в Facebook, уточнив, что у нее с ночи была повышенная температура.

Роман Грищук и Анна Гресь.
Фото tabloid.informator

"Беда не приходит одна. С ночи у меня была температура 37,7 и ломота в теле. Утром сделали тест ПЦР. Два положительных. У нас с Грищук COVID-19", – написала она.

Facebook Анны Грищук

Как сообщал OBOZREVATEL, народный депутат от "Слуги народа" Даниил Гетманцев также заразился коронавирусом.

Ранее инфекцию подхватили и другие "слуги народа" Максим Перебийнос, Владимир Ватрас, Руслан Горбенко.

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