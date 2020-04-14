В "Слуге народа" задумали хитрость ради денег МВФ. Закон о ПриватБанке примут уже в мае

Президент Украины Владимир Зеленский пытается восстановить контроль над фракцией "Слуга народа". Судя по голосованию за секвестр бюджета – это ему пока удается.

Следующий шаг – принятие закона о банках, который многие называют проект по "Привату". Несмотря на рекордные 16 тысяч правок, в СН нашли оптимальный путь. Там обещают – закон проголосуют уже в мае, а к концу весны Украина получит миллиарды долларов кредита от МВФ. Дефолт не наступит.

Что происходит в Верховной Раде и как в "Слуге народа" попытаются выйти из цуцванга – разбирался OBOZREVATEL.

Время Х

В парламенте продолжается война за так называемый законопроект о "Привате". Его суть – сделать невозможной многомиллиардную компенсацию или возвращение банков бывшим собственникам. Также документ ставит заслон перед владельцами сотен других неплатежеспособных банков, которые пытаются обжаловать решения регулятора.

Логично, что в этом ключе речь идет о судебной войне между Национальным банком Украины и бизнесменом Игорем Коломойским. Обе стороны пытаются доказать, что ПриватБанк и его активы принадлежат им.

На стороне Нацбанка в этом вопросе выступает Международный валютный фонд. Поддержка иностранной структуры настолько сильна, что кредиторы поставили прямое условие команде Владимира Зеленского – после открытия рынка земли принять закон о банках. Рада сделала первый шаг к этому действу и приняла проект в первом чтении. Голоса тогда дали 198 "слуг народа", "Европейская Солидарность", фракция "Голос", группа "Довіра" и внефракционные депутаты.

После этого к документу были поданы более 16 тысяч правок, что де-факто затягивает его рассмотрение минимум на полгода. Такого ни в монобольшинстве, ни в других фракциях позволить себе не могли. Именно поэтому после длительных консультаций на собрании фракции "Слуга народа" 13 апреля было принято решение обойти правки и принять закон уже в начале мая.

Как рассказал OBOZREVATEL замглавы СН Александр Корниенко, в монобольшинстве придумали следующую модель:

15 апреля созывается внеочередное заседание парламента. Рассматривается, вероятно, один вопрос – новый законопроект об изменениях в регламент.

Финальной его версии пока нет, но по логике "слуг", нардепы должны получить право 150 голосами "за" любой проект закона во втором чтении с большим количеством правок – принимать по сокращенной процедуре.

После такого решения (150 "за") проект рассматривают в профильном комитете, вынося все основные правки. На это уходит примерно неделя.

Далее документ после работы в комитете попадает в зал для голосования, где с минимальными изменениями его голосуют 226 "за".

В таком случае нынешний проект закона по банкам может быть принят уже в начале мая 2020 года. Через две-три недели после голосования, по прогнозам "слуг", Украина получит кредит от МВФ.

Почему такая спешка?

Собеседники в "Слуге народа" рассказали OBOZREVATEL, что сейчас у монобольшинства есть несколько проблем.

Давление МВФ. Из-за карантина, а также провальной работы предыдущего Кабинета министров (дефицит бюджета на 24 марта был 35%), в бюджете попросту нет денег. И если в ближайшее время не выполнить требования кредиторов, у Украины не будет средств погасить внешние долги. Страна может объявить дефолт со всеми вытекающими проблемами;

Из-за закона о банках работа Рады может остановиться минимум на полгода. Это несет риски всему парламентаризму, ведь в ВР есть десятки важных законов о децентрализации, цифровых технологиях и так далее. Пока же они попросту хранятся "на полочке".

Поэтому во фракции решили выйти из ситуации, приняв отдельный закон, который упразднит правки. Правда, в этой идеи есть один ньюанс – усиление роли парламентских комитетов.

Именно там и будут рассматриваться все проблемные законы. После их "экспертизы" документы будут выноситься в зал. А, как известно, практически во всех комитетах большинство у "Слуги народа".

К слову, в этом контексте интересен и комментарий главы фракции СН Давида Арахамии. Он обмолвился, что законопроект о банках может быть неконституционным.

"Все вменяемые партии понимают, что этот закон не самый конституционный, наверное. Но если поставить на весы жесткие условия по получению транша МВФ, надо идти на это условие...", – подчеркнул нардеп.

Не исключено, что в разработке СН есть идея принять закон о банках во втором чтении и выдать это за победу перед МВФ. После того, как Фонд даст кредит, группа нардепов подаст заявление в Конституционный Суд о признании закона неконституционным. Далее, после длительного рассмотрения в КСУ, судьи действительно признают его неконституционным.

Если же схема будет удачной, то, по задумке авторов, Украина получит деньги от МВФ, а закон о банках аннулируют.

Что еще приняла Рада?

Из основного – секвестр бюджета. Украинцев в 2020-м ждет подорожание доллара, существенный рост цен и масштабная экономия. Зарплаты чиновникам, нардепам и госменеджерам урежут. Экономика впервые за несколько лет существенно сократится.

Новый макропрогноз:

ВВП (прогноз на 2020 г.) сократится на 3,9%;

цены вырастут на 8,7% (ранее планировали 5,6%);

курс гривни составит 29,5 грн/$ (вместо 27 грн/$);

средняя зарплата за месяц – 11 тыс. грн (с учетом инфляции не изменится в сравнении с 2019 годом);

уровень безработицы – 9,4% (на 1,3 процентный пункт больше, чем в 2019 г.);

доходы бюджета сократятся на 120 млрд грн;

дефицит бюджета может вырасти в 4 раза (более 200 млрд грн).

Все детали можно прочесть тут.

К слову, не исключено, что это отнюдь не последнее перераспределение бюджета в 2020 году. Об этом говорят собеседники OBOZREVATEL как во фракции "Слуга народа", так и в других парламентских политсилах.

В целом Владимиру Зеленскому и "Слуге народа" пока удалось сохранить монокоалицию. Решение по бюджету СН приняло даже без поддержки других фракций, отдав 226 голосов "за".

Следующее испытание ждет фракцию уже 15 марта, когда Раде придется принять закон, который откроет возможность получить деньги от МВФ уже в мае. Пока же сказать точно, что будет со страной до конца весны, никто не может. Вероятно, даже глава государства.

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