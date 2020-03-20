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20 марта • обновлено в 10:52
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Юрий Бутусов
Юрий Бутусов
Журналист и военный эксперт Все статьи автора

"Слуга народа" Гео Лерос: "Признание террористов и сдача национальных интересов для нашей партии неприемлемы"

5.8т

"Слуга народа" Гео Лерос: "Признание террористов и сдача национальных интересов для нашей партии неприемлемы"

Это интервью - просто бомба по своему политическому эффекту, это то, на что должен будет отреагировать накануне переговоров в Минске каждый "слуга народа". Гео Лерос - народный депутат и советник президента, который открыто высказывает и отстаивает патриотическую позицию в парламенте. 13 марта он в числе 55 других депутатов "Слуги народа" подписал заявление, направленное против подписания Консультативного протокола с представителями ОРДЛО в Минске. Затем он в числе 19 "слуг народа" написал обращение к секретарю СНБО Алексею Данилову с требованием уволить советника секретаря СНБО Сергея Сивохо, который продвигает идею "внутреннего конфликта" и "национального примирения" с оккупированными РФ регионами. Этот короткий комментарий Цензор.Нет Гео Лерос дал в связи с новым раундом переговоров в Минске и угрозой вступления в силу договоренностей с РФ об уравнении статуса ОРДЛО с суверенной Украиной. Это стоит прочесть, потому что теперь понятно - внутри самих Слуг народа будет противодействие договоренностям с ОРДЛО. Лерос и другие его коллеги создают президенту Владимиру Зеленскому площадку, для того, чтобы скорректировать подходы по Минску. Это первое резкое заявление по данной теме:

- Гео, какое у вас отношение к подписанию главой Офиса президента Андреем Ермаком и представителем в Трехсторонней контактной группе Леонидом Кучмой протокола о создании Консультативного совета с "представителями Донбасса"?

- Изначально был уверен, что это фейк, поэтому не стал даже реагировать. Я опешил, когда узнал, что документ реальный. Есть риск, что своей подписью, глава Офиса Президента де-юре признает субъектность ОРДЛО, да еще и соглашается, что вот это ОРДЛО может сидеть на равных за столом с Украиной. Украинские законы утверждают иное. Существуют временно оккупированные территории Украины, на которых действует оккупационная администрация РФ. Зачем главе президентского офиса консультации с каким-то ОРДЛО вместо России не понимаю не только я, но и большая часть фракции Слуга Народа, и многие граждане нашей страны. Если бы у нас реально был внутренний конфликт, а не война с РФ, мы бы его решили еще в 2014 году, когда силы АТО успешно освобождали украинские территории от террористов. Понадобилась Иловайская трагедия, чтобы власть признала, что война идет с регулярными войсками РФ без шевронов, а не с местными ополченцами.

- Какие результаты достигнуты после подписания обращения к Данилову 19 депутатами "СН" об увольнении Сивохо, поскольку его не уволили?

- Ермак встретился с нами во вторник, где мы ему донесли нашу позицию, в том числе по Сивохо, высказывания которого дестабилизируют ситуацию в стране. Я считаю, что его заявления - это заигрывание с агрессором и дискредитация Президента. Ермак согласился с тем, что такие диалоговые платформы не должны быть связаны с государством - они нужны, но не могут определять государственную политику. И драйверы таких проектов не могут представлять госструктуры. Гражданская инициатива - пожалуйста. И то лишь только в том случае, если она не вредит национальной безопасности.

- Была ли проведена беседа в ОП с теми, кто подписал письмо, поменяли ли вы свое мнение по обращению против протокола о Консультативном совете и по письму за увольнение Сивохо?

- Во вторник была встреча с главой ОПУ, где мы проговорили все пункты. Позволю себе заметить, что это не внезапное мнение отдельной группы депутатов, это идеология, с которой мы шли на выборы, это принципы, на которых строилась предвыборная компания Президента и партии Слуга Народа.

- Можно ли достичь мира на Донбассе путем реализации Минских соглашений по плану Ермака-Козака?

— Мы не должны слепо жить по плану, написанному в Кремле. Сделаю отсылку к войне между Финляндией и Советским Союзом, когда 170-миллионный агрессор обещал за неделю захватить 3-х миллионную Финляндию, если они не позволят разместить на своей территории военную базу, и не отдадут часть своих территорий. Тогда финский главнокомандующий Маннергейм четко заявил, что шансов устоять нет, и все что им остается делать - это заставить Советский Союз заплатить высокую цену за агрессию, и держаться, рассчитывая на помощь союзников. Финны отказались от условий Сталина, потому что понимали, что единственная его цель - захватить всю страну, Также как Сталин захватил балтийские страны. В героической войне с помощью, хитрости, изобретательности и патриотизма, они смогли дать серьезный отпор Сталину. Самое интересное, что обещанная помощь союзников так и не поспела, что очень похоже на нашу ситуацию. Новое соглашение с Союзом было подписано не с лучшими условиями, но они сохранили страну, они отстояли свои национальные интересы.

История нас учит тому, что нам нужно бороться за страну и не потерять национальную идентичность.

Мир ценой сдачи национальных интересов и легализации террористов на украинской земле, как например, амнистии убийц, которые вместе с военными армии РФ убивали украинцев, считаю неприемлемым. Тот, кто положит такой план Президенту на стол, откровенно его подставляет.

- Было ли общение с президентом по данному вопросу?

- Нет, не было. надеюсь в ближайшее время состоится, так как депутатов, которых это беспокоит, гораздо больше, чем подписавшихся. Мы с Президентом одна команда, но есть люди которые его подставляют.

Приведу аналогию: в чем разница между предпринимателями и барыгами? Предприниматели создают благо для общества в виде продукта или сервиса, например, пытаются создать вакцину от коронавируса, а барыги в разгар пандемии вывозят из Украины маски, наживаясь на человеческой катастрофе. Я считаю, подобных барыг не должно быть во власти.

- Что вы будете делать, если вопреки отсутствию парламентского контроля и вопреки закону о суверенитете Донбасса, Консультативный совет с ОРДЛО начнет работу и представители Украины сядут за стол с представителями террористов?

- А как вы думаете, что будут делать украинцы, если у нас произойдет подобная легализация террористов? Скажу так - этого просто нельзя допустить.

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Автор
Юрий Бутусов Юрий Бутусов
Персона
Гео Лерос
Место
Украина
Тег
Партия Слуга народа
Источник
Источник: Facebook Юрия Бутусова
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Ostrovskiy Oleg
Ostrovskiy Oleg
Есть нормальные.
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Mega Death
Mega Death
Может ему ружье дать? Пусть идет родину освобождает. А то лишь говорить могут, а по делу чистый ноль))
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Prochiy Vitaliy
Prochiy Vitaliy
Гео Лерос:- мне нравится этот кудрявый чернобрывый парень
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Политика

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