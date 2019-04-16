"Слуга народа" — фаворит: названы проходные партии в Верховную Раду

Если бы выборы в Верховную Раду Украины проходили в середине апреля, то в нее прошли бы шесть партий. Безоговорочным лидером среди них является "Слуга народа" кандидата в президенты Владимира Зеленского.

Об этом свидетельствуют итоги опроса Киевского международного института социологии (КМИС), проведенного с 9 по 14 апреля.

Голоса респондентов, которые определились со своим выбором, распределились таким образом:

Верховная Рада

25,9% — "Слуга народа";

15,7% — "Оппозиционная платформа — За Жизнь";

13,9% — Блок Петра Порошенко "Солидарность";

12,1% — "Всеукраинское объединение "Батьківщина";

5,1% — "Гражданская позиция";

5% — "Сила и Честь";

4,8% — Радикальная партия Олега Ляшко;

4,6% — "Всеукраинское объединение "Свобода";

2,3% — "Оппозиционный блок";

1,5% — "Блок Святослава Вакарчука";

1,4% — "Объединение "Самопоміч";

1,1% — "Наши";

1% — "УКРОП";

за другие партии — всего 5,6%.

Исследование КМИС проводилось методом личного интервью. Эксперты опросили 2004 совершеннолетних респондентов, проживающих в 129 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым). В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% — для показателей близких к 25%, 2% — для показателей близких к 10%, 1,4% — для показателей близких к 5%.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным КМИС, большинство голосов избирателей во второму туре выборов президента Украины может достаться Владимиру Зеленскому. Его готовы поддержать 72,2% граждан, которые собираются голосовать и определились со своим выбором. Действующего президента Петра Порошенко поддерживают 25,4%.

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