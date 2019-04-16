|Политика
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Подушка «Венето Комфорт Антистресс» Участвовать
Приз
Регистрация
БлогиМир

/Новости политики

"Слуга народа" — фаворит: названы проходные партии в Верховную Раду

5.2тЧитать материал на украинском

Если бы выборы в Верховную Раду Украины проходили в середине апреля, то в нее прошли бы шесть партий. Безоговорочным лидером среди них является "Слуга народа" кандидата в президенты Владимира Зеленского.

Об этом свидетельствуют итоги опроса Киевского международного института социологии (КМИС), проведенного с 9 по 14 апреля.

Голоса респондентов, которые определились со своим выбором, распределились таким образом:

Верховная Рада

Верховная Рада

  • 25,9% — "Слуга народа";

  • 15,7% — "Оппозиционная платформа — За Жизнь";

  • 13,9% — Блок Петра Порошенко "Солидарность";

  • 12,1% — "Всеукраинское объединение "Батьківщина";

  • 5,1% — "Гражданская позиция";

  • 5% — "Сила и Честь";

  • 4,8% — Радикальная партия Олега Ляшко;

  • 4,6% — "Всеукраинское объединение "Свобода";

  • 2,3% — "Оппозиционный блок";

  • 1,5% — "Блок Святослава Вакарчука";

  • 1,4% — "Объединение "Самопоміч";

  • 1,1% — "Наши";

  • 1% — "УКРОП";

  • за другие партии — всего 5,6%.

Новости
Еще одни выборы на носу? В Украине заговорили о роспуске Рады

"Слуга народа" — фаворит: названы проходные партии в Верховную Раду

Исследование КМИС проводилось методом личного интервью. Эксперты опросили 2004 совершеннолетних респондентов, проживающих в 129 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым). В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% — для показателей близких к 25%, 2% — для показателей близких к 10%, 1,4% — для показателей близких к 5%.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным КМИС, большинство голосов избирателей во второму туре выборов президента Украины может достаться Владимиру Зеленскому. Его готовы поддержать 72,2% граждан, которые собираются голосовать и определились со своим выбором. Действующего президента Петра Порошенко поддерживают 25,4%.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Место
Украина
Теги
Верховная Рада Украины"Слуга Народа"БППВО БатьківщинаГражданская позиция
Поделиться в Facebook
8
Комментарии
42
8
Смешно
2
Интересно
6
Печально
22
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
Кандидат Зеленский прячется в штабе за свои "говорящие головы" и боится показаться народу, ничего лично не рассказал о своей программе, своей команде, о партии вообще ничего не известно, зато толпа баранов насмотревшись кино будет голосовать за "Слугу народа"! Если это не массовое помешательство то что это?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Мир Миру
Мир Миру
І як Зеленський "слугуватиме" народу? Адже у народа багато суперечливих голосів.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Ferat Bey
Ferat Bey
При Зеленском бандеровцы вынуждены будут уезжать в Канаду (как в 19 веке). А из России в Украину поедут жить «братья» от Магадана и до Мурманска. Останутся в Украине малороссы – тупые хохлы, которые будут развлекать своих хозяев – евреев и русских, по праздникам танцуя гопак. Вареники ещё останутся. А вся Украина будет как «95 квартал» с пошлыми жидовскими шутками-прибаутками. Может Львовской и Ивано-Франковской областям как-то удастся отгородится от этого быдло-свинарника, а всё остальное будет только формально называться Украиной. Так, бестолковая территория бестолковых хохлов под управлением евреев и русских.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
2 из 3 ответов | показать все
Ferat Bey
Ferat Bey
ДЯЧОК СТЬОПА, Придурки -- это вы, тупые и самовлюблённые бараны из ВО "Свободы", "нацкорпуса", "братства"... которые дружно топили Порошенко. Порошенко, который ДЕЙСТВИТЕЛЬНО рвёт отношения с Москвой и тянет Украину на Запад, в НАТО. Но, вам же баранам нужен свой особый украинский путь, без НАТО, но зато с дурацкими оселедцами и украинскими сорочками. Вот вам Зе покажет этот путь прямо в пасть России. При Зе российские спецслужбы и огромные финансовые потоки из России за 2 года Украину перемелят в "русский мир" вместе с ВО "Свобода", "нацкорпусом" и таким гавном как ты. Баран ты.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Ferat Bey
Ferat Bey
ДЯЧОК СТЬОПА, Придурки -- это вы, тупые и самовлюблённые бараны из ВО "Свободы", нацкорпуса, "братства"... которые дружно топили Порошенко. Порошенко, который ДЕЙСТВИТЕЛЬНО рвёт отношения с Москвой и тянет Украину на Запад, в НАТО. Но, вам же баранам нуж свой особый украинский, без НАТО, но зато с дурацкими оселедцами и украинскими сорочками. Вот вам Зе покажет вам этот путь прямо в пасть России. Вас, мелочь пузатою без защиты НАТО, Россия за 2 месяца сожрёт. Баран ты.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения