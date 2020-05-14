Нардеп от "Слуги народа" Диденко пришла в Раду с элитными аксессуарами. Фото
Народного депутата Украины от "Слуги народа" Юлию Диденко заметили с брендовыми сумочкой и ботинками, общая стоимость которых – свыше 50 тысяч гривен.
Соответствующие снимки сделал парламентский фотокорреспондент Ян Доброносов, сообщила в Facebook журналистка Анна Стешенко. Модный образ депутата запечатлели по пути на внеочередное заседание Верховной Рады 13 мая.
Диденко взяла с собой сумку из новой коллекции YSL. На официальном сайте ее можно купить за 1650 евро, в Украине – за 48 069 гривен.
Красные ботинки Casadei изначально стоили 25200 гривен, но сейчас по акции их можно найти за 12600 гривен.
Отметим, Юлия Диденко является главой подкомитета по вопросам налогообложения доходов физических лиц, единого социального взноса и других начислений в фонд оплаты труда финансового комитета.
Она прошла в Раду под 32-м номером в списке партии "Слуга народа". До того, как стать депутатом, 42-летняя Диденко более 10 лет занималась предпринимательской деятельностью.
Сама она из Донецка, но с 2009-го года работала в Одессе, в частности, в гостиничной отрасли.
Как писал OBOZREVATEL, недавно в Киеве обокрали автомобиль, которым пользуется народный депутат от партии "Слуга народа" Ольга Савченко.