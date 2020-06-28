"Слуга народа", который предлагал продать собаку, попал в новый скандал: могу и послать

Дарья Дурова Политика 16:35, 28.06.2020 Обновлено: 16:36, 28.06.2020

Народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Евгений Брагар "сцепился" с пользовательницей сети, заявив ей, что "может и послать".

Переписка произошла на странице политика в Facebook под одним из его постов. Комментатор оставил под сообщением Брагара – об участии на выборах в Совет общественного контроля при НАБУ фейковых организаций – такой текст (цитируем): "Та ти сі вспокоїш, чи нє?"

На это политик посоветовал пользователю отписаться от его страницы, если тот не хочет ее читать.

В обсуждение вмешалась другая пользовательница, оставив комментарий: "А почему вы тыкаете, уважаемый депутат? Вы забыли, на чьи налоги живете и кто вам деньги платит? Может вам напомнить?"

"Могу и послать", – ответил на это нардеп. В одном из последующих комментариев он пояснил свой ответ тем, что "придерживается норм морали, защищая собственную идеологическую позицию".

Скриншот
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