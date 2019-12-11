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11 декабря • обновлено в 15:27
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"Слуга народа" Богданец оказался в больнице после драки в Раде

3.3т
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После драки в Верховной Раде Украины народный депутат от "Слуги народа" Андрей Богданец был госпитализирован в больницу.

Об этом на своей странице в Facebook написала заместитель главы президентской фракции в парламенте Евгения Кравчук. По ее словам, у Богданца подозрение на сотрясение головного мозга.

"Андрей с подозрением на сотрясение мозга в больнице. Мы заявляем о недопустимости любого давления на народных депутатов при обсуждении и принятии государственных решений, в том числе и в первую очередь – с применением силы", – отметила она.

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Кравчук добавила, что "Слуга народа" никому не позволит в неполитический и непарламентский способ влиять на работу представителей народа Украины.

Андрей Богданец

Андрей Богданец

"Версии"

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • жесткая драка в Раде произошла между народным депутатом от "Слуги народа" Андреем Богданцом и активистами ВО "Свобода" Эдуардом Леоновым и Игорем Мирошниченко.

  • Стычка началась после заседания Комитета парламента по вопросам аграрной политики. Свободовцы затеяли драку, пытаясь добиться снятия с рассмотрения закона о рынке земли.

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Автор
Мила Озеровская Мила Озеровская
Персоны
Андрей Богданец Евгения Кравчук
Место
Украина
Теги
Партия Слуга народа Верховная Рада Украины
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Награда нашла своего слугу !
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Алень - мне друг, но истина дороже !
Алень - мне друг, но истина дороже !
Это по-европейски ? Адрею - скорейшего выздоровления, неадекватам - суд !
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