"Слуга народа" Богданец оказался в больнице после драки в Раде

После драки в Верховной Раде Украины народный депутат от "Слуги народа" Андрей Богданец был госпитализирован в больницу.
Об этом на своей странице в Facebook написала заместитель главы президентской фракции в парламенте Евгения Кравчук. По ее словам, у Богданца подозрение на сотрясение головного мозга.
"Андрей с подозрением на сотрясение мозга в больнице. Мы заявляем о недопустимости любого давления на народных депутатов при обсуждении и принятии государственных решений, в том числе и в первую очередь – с применением силы", – отметила она.
Кравчук добавила, что "Слуга народа" никому не позволит в неполитический и непарламентский способ влиять на работу представителей народа Украины.
Андрей Богданец
"Версии"
Как сообщал OBOZREVATEL:
жесткая драка в Раде произошла между народным депутатом от "Слуги народа" Андреем Богданцом и активистами ВО "Свобода" Эдуардом Леоновым и Игорем Мирошниченко.
Стычка началась после заседания Комитета парламента по вопросам аграрной политики. Свободовцы затеяли драку, пытаясь добиться снятия с рассмотрения закона о рынке земли.
Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!