"Слуга" Марченко оправдалась за "военную помощь" Азербайджану: во фракции от ее заявлений открестились

Депутат от "Слуги народа" Людмила Марченко, которая в комментариях о конфликте в Нагорном Карабахе допустила предоставление Украиной военную помощи Азербайджану, оправдалась за свои слова.

После реакции с критикой ее заявлений от глав МВД и МИД, на своей странице в Facebook она заверила, мол, сказанное ею неправильно поняли. Тогда как в СН заверили, что личное мнение нардепа не является официальной позицией фракции.

"СМИ неправильно трактовали мое высказывание, ведь все мы знаем: чем громче заголовок, тем больше рейтинг у них. Отмечу, не было и речи о предоставлении оружия", – написала Марченко.

Она добавила, мол, надеется, что урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе может "произойти мирным путем на основе уважения международного права".

"Все руководители государств должны помнить, что главный приоритет – это жизнь людей!" – подчеркнула парламентарий.

Скриншот поста. Facebook Людмилы Марченко

Отметим, что после определенного резонанса вокруг слов Марченко о военной помощи Азербайджану в "Слуге народа" заверили, что ее высказывание – это не официальная позиция ни фракции, ни, конечно же, государства.

"Народные избранники могут выражать свои мысли и предложения по любым вопросам. Однако решение об оказании помощи другим государствам может принимать только правительство и президент Украины", – говорится в сообщении СН в Telegram-канале.

Там также призвали всех представителей власти быть взвешенными в своих заявлениях и комментариях, отметив, что они не должны провоцировать противостояние и вражду и противоречить официальной позиции украинского государства.

"В нашей стране проживают многочисленные армянская и азербайджанская диаспоры. Украина на своей территории должна обеспечить мир и межнациональное согласие для всех этнических общин. Мы искренне сочувствуем родным и близким погибших и раненых в результате боевых действий. И желаем мира Южному Кавказу. Призываем представителей армянской и азербайджанской общин не поддаваться на провокации и соблюдать действующее в Украине законодательство", – добавили в президентской фракции.

Реакция фракции на слова Марченко. Telegram-канал "Слуга народа"

Как сообщал OBOZREVATEL, депутат от "Слуга народа" Людмила Марченко допустила предоставления Украине военной помощи Азербайджану из-за обострения его конфликта с Арменией в Нагорном Карабахе. Она заявила, мол, если возникнет необходимость, то украинское государство не станет стороне.