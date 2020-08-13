"Слуга", которую назвали "корабельной сосной", заявила о походе в мэры Николаева

Председатель ОО "Будущее Николаева" Татьяна Домбровская, которую глава "Слуги народа" назвал "корабельной сосной", заявила, что идет в мэры города от президентской партии.

О регистрации себя как кандидата на первую женщину-главу Николаева, она сообщила в ролике, который опубликовала на своем канале в YouTube (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Я, как и каждый николаевец, каждый день вижу проблемы родного города: разбитые дороги, стаи бездомных собак, неухоженные фасады, рекламу наркотиков и многое другое. Так же, как и вам, мне хочется качественных изменений... Поэтому было принято непростое решение – стать первой женщиной-мэром города Николаева", – объяснила Домбровская.

Домбровская заявила о походе в мэры Николаева (Скриншот с видео)

Будущих избирателей она заверила, что имеет план действий и сильную команду, которая полна решимости "сделать Николаев лучше, чище и безопаснее".

Напомним, что в конце июня Домбровская вместе с народным депутатом фракции "Слуга народа" Ириной Аллахвердиевой стала фигуранткой скандала с "корабельной сосной". Так, глава "СН" Александр Корниенко и глава одноименной фракции в Верховной Раде Давид Арахамия во время визита в Николаев обсуждали коллег, не заметив, что разговор записывают на видео. Во время него Корниенко назвал Домбровскую "в целом бабой рабочей, как корабельная сосна". Вскоре он извинился и сказал, что "выбрал не слишком уместную форму для своего восхищения".

Как сообщал OBOZREVATEL, правящая партия "Слуга народа" почти определилась с кандидатами в мэры украинских городов – это бывшие КВНщики, врачи, губернаторы областей и народные депутаты. Среди них значится и глава общественной организации "Будущее Николаева" Татьяна Домбровская.