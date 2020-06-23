"Слуга" Корниенко заявил, что разговор об Аллахвердиевой "смонтирован": она отреагировала

Замглавы фракции "Слуги народа" Александр Корниенко оправдался за слитый в сеть его разговор с нардепом Давидом Арахамией, во время которого они обсуждали коллегу по фракции Ирину Аллахвердиеву.

На своей странице в Facebook он отметил, что запись, которая многих возмутила, якобы была смонтирована умышленно. Однако "слуга" все же извинился за слова, которые в ней прозвучали.

"Во-первых, запись была смонтирована, соответственно, фразы вырваны из контекста. Во-вторых, в монтаж попала фамилия уважаемого депутата, нашей коллеги, которая никакого отношения к обсуждаемым вопросам не имела. В-третьих, я понимаю, что определенные фривольные слова могли оскорбить людей – в частности, женщин. За что от своего имени и имени Давида искренне извиняюсь", – написал Корниенко.

По его словам, с Арахамией они обсуждали политических товарищей и соратников. Ведь отношения между ними всеми, независимо от статуса депутатов, гендера и пола – примерно одинаковы.

"Немножко близкие, немножко ироничные, но в любом случае, это отношения людей, объединенных одной целью и составляющих команду. Да, у нас есть специфика языка, на котором мы общаемся между собой. И это наше внутрипартийное дело", – оправдался Корниенко.

Напоследок он попросил, в частности, сообщество соцсетей, судить его по делам, а не словам.

"Потому что только так можно вспомнить, что я был и остаюсь сторонником настоящего равноправия между женщинами и мужчинами – в частности, в политике. Об этом свидетельствуют мои законодательные инициативы", – подытожил замглавы фракции "СН".

Прокомментировала ситуацию и нардеп Ирина Аллахвердиева, фамилия которой прозвучала в провокационном разговоре ее коллег.

"Внешность и личную жизнь женщины обычно обсуждают мужчины, которые в ней никогда не участвуют", – сказала она.

Пост Корниенко (Facebook Александра Корниенко)

Реакция Аллахвердиевой (Telegram канал Светланы Крюковой)

Как сообщал OBOZREVATEL, журналисты записали неформальное общение руководства "Слуги народа" – Давида Арахамии и Александра Корниенко, во время которого они обсуждали женские качестве одной из коллег по фракции Ирины Аллахвердиевой.