Народный депутат от фракции "Слуга народа" Руслан Горбенко, возможно, заболел коронавирусом COVID-19.

Как сообщил сам нардеп в Facebook, он сдал два теста на коронавирус – один результат отрицательный, другой положительный.

"Сегодня сдал третий. Ждем результатов, их еще нет", – отметил Горбенко.

Руслан Горбенко

По его словам, в минувшую среду поднялась температура, в четверг был кашель, потом стало легче, в субботу в Александровской больнице у него обнаружили левостороннее воспаление легких.

Горбенко заверил, что с нардепами Сергеем Шаховым и Александром Лукашевым, у которых нашли коронавирус, он не общался.

Также в последние месяцы депутат не ездил за рубеж. В комитетах Верховной Рады не был, на заседании во вторник был, но в маске.

Как сообщал OBOZREVATEL, народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что у нардепа от ОПЗЖ Александра Лукашева выявлен коронавирус COVID-19.

Ранее коронавирус подтвердили у нардепа от группы "Довіра" Сергея Шахова.

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