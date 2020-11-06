"Слуга" Безгин – о плане Кравчука по Донбассу: наступил на грабли Фокина

В "Слуге народа" раскритиковали заявление главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука о проведении выборов на Донбассе в 2021 году.

По словам нардеп СН Виталия Безгина, такие заявления Кравчука дискредитируют украинских членов ТКГ, передает "Радіо Свобода".

"То, что председатель нашего представительства в ТКГ позволяет себе такие заявления, это, опять же, подвергает опасности и власть, и вообще дискредитирует украинских членов ТКГ. Потому что если ты говоришь подобные вещи, то должен четко, пошагово растолковывать план. А сейчас это выглядит снова, как медийный вброс", – негодовал депутат.

Безгин отметил, что сперва нужно было обсудить вопрос о выборах на Донбассе обсудить в Верховной Раде.

"Наверное, это немного по граблям Фокина у нас пошли. Я думаю, что если у представителей ТКГ есть план, то сначала нужно это, пожалуй, проговаривать с парламентариями и только после этого делать какие-то заявления, которые, в частности, носят контроверсионный характер. Кравчук, конечно, ни с кем ничего не обсуждал. И сейчас мы с членами комитета обсуждаем позицию относительно направления письма с требованием безотлагательно представить этот план перед профильным комитетом в закрытом режиме", – подчеркнул нардеп.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Леонид Кравчук озвучил план Украины по Донбассу. Также украинская делегация в ТКГ представила план действий по разрешению военного конфликта на Донбассе.