'Слуг' попросили пугать 'новым Майданом' в случае отказа от роспуска КСУ. Документ

Если Верховная Рада не примет законопроект президента Украины по КСУ или не найдет другого решения – то это может грозить отменной безвизового режима с ЕС и новым Майданом в стране.

Об этом говорится в тезисах, которые во фракции "Слуга народа" роздали нардепам для комментирования ситуации вокруг КСУ. Копию документа опубликовал "Бабель".

"Сейчас не стоит вопрос об отдельном решении. Есть вопрос в целом о том, что было сделано после Майдана, и после нашего прихода к власти. На столе у ​​этих судей не только земельная реформа или языковой закон, но еще и Антикоррупционный суд и банковская реформа. Если отменить эти две последние вещи, Украина останется без безвиза и поддержки от МВФ и Евросоюза в разгар коронакризиса", – говорится в сообщении.

В тезисах для "слуг" отмечено, если не разрешить ситуацию с КСУ, то возможны новые уличные протесты.

"Это – наилучший триггер для нового Майдана. Представьте, что скажут люди, когда Евросоюз заявит об остановке отношений с Украиной и когда МВФ оставит нас наедине с дефицитом государственного бюджета, а он будет большим при любом варианте расходной части, которые сейчас дискутируются. Если не будет найдено консенсуса и не будет политико-правового решения, дальше могут быть только уличные беспорядки. А новая политическая нестабильность может очень дорого стоить Украине, учитывая гибридное противостояния, которое продолжается", – сказано в документе.

"Слугам" предложено говорить, что первоначально нужно отменить решение КС.

"Нужно найти такое решение, которое в полной мере вернет систему декларирования, включая ответственностью за нарушения, а также остановит общее наступление на антикоррупционную инфраструктуру. Это – невозможно без отмены первоначального решении КСУ, с которого все началось", – отмечено в тезисах.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава КСУ сказал, что законопроект президента Владимира Зеленского по Конституционному суду имеет признаки конституционного переворота в Украине.