"Слуг народа" запугали: опубликовано показательное фото из Верховной Рады

Нардепы от партии "Слуга народа" после ряда инцидентов стали скрывать свои переписки в стенах Рады от объективов журналистов.

Об этом сообщила в Facebook журналистка Варвара Квитка, показав, как тщательно политики прикрывают свои смартфоны.

"Слоган: "Как зеленая кнопочка заставила их скрываться", - пошутила она.

Нардепы от "Слуги народа" Варвара Квитка, Facebook

Лиза Богуцкая Варвара Квитка, Facebook

В комментариях нардеп Лада Булах прокомментировала свою переписку.

"Если я пытаюсь дистанционно советовать мужу, как сбить дочери температуру и чем обезболить ушную боль, то должна делать это публично?" - написала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, народный депутат от "Слуги народа", основатель клиники "Борис" и внештатный советник президента Михаил Радуцкий попался на переписке во время заседания Верховной Рады, обматерив сторонников Ульяны Супрун.

Накануне нардеп от СН Елена Криворучкина "погорела" на интимной переписке, после чего в сети разгорелся большой ажиотаж.

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