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20 февраля • обновлено в 14:26
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"Слуг народа" в Раде застали за "просиживанием штанов". Фото

1.4т
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В четверг, 20 февраля, народные депутаты от фракции "Слуга народа" Эдуард Прощук и Игорь Васильев во время голосования за правки по земельному закону занимались в зале Верховной Рады своими делами.

Так, депутат Прощук сидел на рабочем месте в парламенте, надев наушники. По его внешнему виду можно предположить, что депутат явно скучал, не слушая выступления коллег по земельному закону.

Эдуард Прощук в Раде

Эдуард Прощук в Раде

Эдуард Прощук в ВР

Эдуард Прощук в ВР

Эдуард Прощук в наушниках

Эдуард Прощук в наушниках

В это же время, когда в Раде рассматривали важные поправки, депутат Васильев разговаривал по мобильному телефону.

Игорь Васильев

Игорь Васильев

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 18 февраля народные депутаты от партии "Слуга народа" игрались во время заседания Верховной Рады.

  • Также нардеп от "Слуги народа" Александр Кабанов на заседании парламента смотрел фильм.

  • Ранее депутат он партии "Слуга народа" Виктория Кинзбурская пришла в Раду с дорогой сумкой от известного бренда Prada.

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Автор
Тимур Григоренко
Место
Украина
Теги
Партия Слуга народа Верховная Рада Украины
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