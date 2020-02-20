"Слуг народа" в Раде застали за "просиживанием штанов". Фото

В четверг, 20 февраля, народные депутаты от фракции "Слуга народа" Эдуард Прощук и Игорь Васильев во время голосования за правки по земельному закону занимались в зале Верховной Рады своими делами.

Так, депутат Прощук сидел на рабочем месте в парламенте, надев наушники. По его внешнему виду можно предположить, что депутат явно скучал, не слушая выступления коллег по земельному закону.

Эдуард Прощук в Раде

Эдуард Прощук в ВР

Эдуард Прощук в наушниках

В это же время, когда в Раде рассматривали важные поправки, депутат Васильев разговаривал по мобильному телефону.

Игорь Васильев

Как сообщал OBOZREVATEL:

18 февраля народные депутаты от партии "Слуга народа" игрались во время заседания Верховной Рады.

Также нардеп от "Слуги народа" Александр Кабанов на заседании парламента смотрел фильм.

Ранее депутат он партии "Слуга народа" Виктория Кинзбурская пришла в Раду с дорогой сумкой от известного бренда Prada.

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