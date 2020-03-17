"Слуг народа" срочно собрали на заседание и посоветовали быть "возле Рады"

Руководство партии "Слуга народа" попросило депутатов фракции на время карантина из-за коронавируса оставаться в Киеве.

Об этом на заседании фракции 17 марта заявил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко, передает корреспондент OBOZREVATEL.

Корниенко порекомендовал парламентариям находится "недалеко от Верховной Рады Украины".

"Слугам народа" порекомендовали на время карантина быть "недалеко от Рады"

Отметим, что ранее источники OBOZREVATEL рассказывали, что на закрытом заседании фракции "Слуга народа" президент Украины Владимир Зеленский заставлял депутатов выйти на пленарную неделю и проголосовать не только за законопроект о борьбе с распространением коронавируса, но и о рынке земли.

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада Украины на внеочередном заседании 17 марта приняла законопроект, нацеленный на противодействие коронавирусу COVID-19

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