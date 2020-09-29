"Слуги" собрались провести заседание в "нулевой зоне" на Донбассе
Нардепы от "Слуги народа" планируют провести выездное заседание на Донбассе.
Об этом сообщил лидер фракции Давид Арахамия, передает "Интерфакс Украина".
"Слуга народа" планирует заседание фракции на Донбассе, по сути, в нулевой зоне", – сказал Арахамия журналистам во вторник в Киеве.
Он отметил, что ориентировочно оно состоится на следующей неделе.
Позже PavlovskyNEWS со ссылкой на источник в президентской фракции сообщил, что депутатов Верховной Рады от фракции "Слуга народа" отправят самолётом на Донбасс, чтобы они разведали обстановку на линии разграничения.
Уточняется, что самолет должен вылететь в эту пятницу, а вернуться в субботу.
"Собеседник сообщил, что, те депутаты, которые согласятся на поездку, будут распределены по региону в зоне конфликта для анализа общей картины. При этом уже некоторые депутаты раскритиковали инициативу и отказываются лететь из-за возможного использования оппонентами данной инициативы против них", – говорится в сообщении.
Как сообщал OBOZREVATEL, 28 сентября нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко сообщил, что якобы вошел в парламентскую группу по законодательным изменениям для урегулирования войны в Донбассе.
При этом первый заместитель главы делегации Украины в ТКГ по Донбассу, вице-премьер-министр Украины Алексей Резников сказал, что вопрос о возможном включении Тищенко в состав делегации в Трехсторонней контактной группе даже не обсуждался.