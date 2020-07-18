"Слуг народа" решили научить "правильному поведению": Кравчук раскрыла идею

Во фракции политической партии "Слуга народа" задумали ввести так называемый внутренний "кодекс этики" для предотвращения неприемлемого поведения народных депутатов.

Как рассказала заместитель председателя фракции Евгения Кравчук в прямом эфире Радио Свобода, в политсиле сейчас нарабатывают несколько внутренних документов. Среди них и этический.

"У нас есть рабочая группа, которая нарабатывает несколько документов. Это положение о фракции – это как раз этот кодекс этики и коалиционное соглашение – более детализированная программа партии", – рассказала Кравчук.

Отвечая на вопрос журналиста о нецензцрних высказываний "слуг", Кравчук признала, что со стороны ее коллег "действительно случаются скандалы с какими-то неосторожными высказываниями". В то же время, политик отметила: будет ли предусматривать "кодекс этики" слуг какое-то наказание за подобные высказывания неизвестно.

"Сложно сказать, какое наказание будет предусматривать этот кодекс этики, по большому счету именно положение о фракции может регулировать возможность исключения членов фракции или включение во фракцию какого-то другого депутата. Кодекс этики – это такая, скорее, "джентельменское" соглашение, которое депутаты должны соблюдать. Это внутренний документ", – отметила Кравчук.

Другой депутат от "Слуги народа" Гео Лерос в свою очередь заявил, что сомневается в эффективности такого кодекса.

"Пока Офис президента имеет колоссальное влияние на парламент, то никакие джентельменские соглашения не помогут. Я сомневаюсь, что это сработает. Это лишний раз даст повод Офису президента влиять на отдельных депутатов и их пребывания во фракции", – заявил Лерос.

Как сообщал OBOZREVATEL, журналисты записали неформальное общение руководства "Слуги народа" Давида Арахамии и Александра Корниенко, во время которого они обсуждали женские качестве одной из коллег по фракции и назвали ее "корабельной сосной" и "рабочей" бабой.