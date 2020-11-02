"Слуг народа" поймали на нарушении ПДД на встрече с Зеленским: опубликованы фото

Народные депутаты от "Слуги народа" попались на массовом нарушении правил дорожного движения.

Об этом сообщил журналист Михаил Ткач в Facebook вечером в понедельник, 2 ноября, когда депутаты собрались в КВЦ "Парковый", где состоялось заседание фракции "слуг" с президентом Владимиром Зеленским.

Журналист показал, как элитные автомобили парламентариев были припаркованы на тротуарах и газонах. В кадр попали BMW, Lexus, Mazda, Toyota, Range Rover и другие авто.

"Но полиция не видит проблем в такой парковке, и эвакуаторы никого не забирают", – возмутился журналист.

"Слуг народа" поймали на нарушении ПДД. Facebook Михаила Ткача

"Слуг народа" поймали на нарушении ПДД. Facebook Михаила Ткача

"Слуг народа" поймали на нарушении ПДД. Facebook Михаила Ткача

"Слуг народа" поймали на нарушении ПДД. Facebook Михаила Ткача

"Слуг народа" поймали на нарушении ПДД. Facebook Михаила Ткача

"Слуг народа" поймали на нарушении ПДД. Facebook Михаила Ткача

"Слуг народа" поймали на нарушении ПДД. Facebook Михаила Ткача

"Слуг народа" поймали на нарушении ПДД. Facebook Михаила Ткача

"Слуг народа" поймали на нарушении ПДД. Facebook Михаила Ткача

Как писал OBOZREVATEL, на заседании Зеленского с фракцией "Слуга народа" речь шла о скандале вокруг Конституционного Суда. Президент призвал нардепов поддержать его законопроект об увольнении судей КСУ. По его словам, если этого не сделать, страна потеряет возможность получать любую международную помощь. Также под угрозой могут оказаться безвизовый режим с ЕС, поддержка со стороны НАТО, Международного валютного фонда и других партнеров.