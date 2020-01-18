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18 января • обновлено в 15:01
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"Слуг народа" поймали на лжи об оккупации Крыма: о чем речь

2.3т
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Двое народных депутатов от "Слуги народа" Максим Бужанский и Алексей Устенко попались на лжи в своих скандальных заявлениях о том, что именно отмена языкового закона Колесниченко-Кивалова стало одной из причин начала оккупации Россией Крыма.

Дело в том, что отмена закона состоялась через три дня после начала оккупации. Об этом говорится в сообщении Bihus.info.

Так, ВРУ отменила закон "Об основах государственной языковой политики" авторства экс–регионала Вадима Колесниченко 23 февраля 2014, а дата начала оккупации полуострова – 20 февраля 2014.

"Слуг народа" поймали на лжи об оккупации Крыма

"Слуг народа" поймали на лжи об оккупации Крыма

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Именно такая дата начала оккупации Крыма закреплена в законе "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно определения даты начала временной оккупации", ее "подтверждает" и введена приказом Министра обороны РФ так называемая медаль "За возвращение Крыма".

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Народный депутат от фракции "Слуга народа" Устенко заявил, что Украина якобы сама спровоцировала аннексию Крыма, "приняв" в 2014 году закон о языке.

  • Затем он попытался оправдаться и сказал, что закон Колесниченко-Кивалова о языке, который был отменен в 2014-м, был несвоевременным и использовался пропагандой РФ для продвижения идеи "дискриминации" и оправдания аннексии Крыма.

  • Также нардеп от "Слуги народа" Бужанский заявил, что Россия аннексировала Крым из-за отмены "языкового закона" Колесниченко-Кивалова в 2014 году.

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Автор
Яра Дорош
Персоны
Алексей Устенко Макс Бужанский
Место
Украина
Теги
Партия Слуга народа Крым
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Крым Андрей
Крым Андрей
Пастухи вислоухов врут так, как будто это событие произошло 100 лет назад и уже никто не помнит, как было дело.
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