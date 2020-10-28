"Слуг народа" хотят еще раз отправить на Донбасс: озвучены сроки

Народные депутаты от "Слуги народа" могут совершить еще одну поездку на Донбасс.

Об этом сообщили журналисты Telegram-канала PavlovskyNews в среду, 28 октября, ссылаясь на источники в президентской фракции.

По их словам, инициатором выступил руководитель "слуг" в парламенте Давид Арахамия. Поездка якобы может состояться уже через несколько недель.

"На этот раз "слуги" хотят сделать акцент на общении с мирными жителями", – сказано в сообщении.

Арахамия захотел еще раз отправить "слуг народа" на Донбасс. скриншот

Издание "Страна" в Telegram-канале подтвердило эту информацию, опубликовав якобы переписку Арахамии в партийном чате "Слуги народа".

Он предложил "пока не наступили жесткие холода через две недели спланировать повторную поездку на Донбасс".

Переписка Арахамии в чате "Слуги народа". "Страна"

Нардеп Павел Павлиш предложил поехать на Донбасс позже. "Страна"

Как сообщал OBOZREVATEL, более ста депутатов от "Слуги народа" утром 21 октября отправились с рабочей поездкой на Донбасс, где находились в течение двух дней.

Глава фракции Давид Арахамия говорил, что "слуги" ездили "не на Мальдивы, а на передовую", чтобы узнать, что реально там происходит.