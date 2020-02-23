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23 февраля • обновлено в 11:05
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"Слуг народа" до сих пор официально не оформили в партию

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Партия "Слуга народа" до сих пор официально не зарегистрировала ни одного сотрудника. Более того, в ней отсутствуют местные ячейки, которые имели бы статус юридического лица.

Об этом в частности свидетельствуют данные последнего отчета политсилы за IV квартал 2019 года. На это обратили внимание в Комитете избирателей Украины, опубликовав соответствующий пост в Facebook.

Отмечается, что "СН" потратила 479 миллионов гривен за весь период функционирования, однако в этой сумме отсутствуют расходы на заработную плату.

В "Слуге народа" нет ни одного официально трудоустроенного

В "Слуге народа" нет ни одного официально трудоустроенного

В Комитете избирателей предположили, что, возможно, часть работ – например, ведение бухгалтерии или уборка офиса – могут выполнять на контрактной основе. Однако отметили, что все же деятельность такой структуры как парламентская партия предполагает легальную деятельность десятков человек, которые занимаются организационной, медийной и другой партийной работой.

"На практике ситуация с нулями в отчете "Слуги народа" может свидетельствовать, что значительная часть ее деятельности находится в тени, а заработная плата может выплачиваться в конвертах. Де факто отчет партии показывает, что "Слуга народа" остается преимущественно виртуальной политической силой", – поделился мнением глава КИУ Алексей Кошель.

Кроме этого, в КИУ привели статистику работников и партячеек других политических партий:

  • ВО "Батькивщина" – 96 сотрудников, более 600 ячеек;

  • "Европейская солидарность" – 39 сотрудников, 29 местных организаций-юрлиц;

  • "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 3 сотрудника, 30 ячеек;

  • "Голос" – 6 сотрудников, 13 ячеек.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко объяснил, что политсила использует волонтеров, а также аутсорс-исполнителей для ведения бухгалтерии и юридического сопровождения, из-за чего не имеет официально трудоустроенных сотрудников.

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Читайте все новости по теме "Скандалы вокруг "Слуги народа"" на OBOZREVATEL.

Автор
Марта Рок
Тема
Скандалы вокруг "Слуги народа"
Место
Украина
Теги
зарплата Комитет избирателей Украины Партия Слуга народа
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