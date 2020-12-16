"Слуг" хотят обязать хвалить Зеленского и согласовывать выступления: документ попал в СМИ

Народным депутатам от "Слуги народа" хотят запретить критиковать друг друга и министров. Также предлагается обязать их рассказывать об успехах президента Владимира Зеленского и согласовывать свою публичную позицию с пресс-службой фракции.

Соответствующее соглашение 16 декабря опубликовало интернет-издание LB.ua. Отмечается, что его передали источники во фракции СН (чтобы посмотреть документ, доскролльте страницу до конца).

"Такие новые правила игры нам сегодня предложили. Очевидно, формализация отношений", – рассказал изданию один из нардепов.

Так, документ, составленный главой фракции Давидом Арахамией, определяет, что основной деятельностью депутата должна быть реализация предвыборных обещаний главы государства.

В частности, отмечается, что "слуги" должны рассказывать об успехах Зеленского и фракции. Критиковать запрещается министров и своих коллег.

Если их мнение касательно законодательных инициатив отличается от большинства членов фракции, об этом необходимо предупредить не позднее чем за два дня до рассмотрения.

Также в документе указана необходимость согласовывать с пресс-службой фракции позицию, которую нардепы планируют доносить в СМИ. Они должны защищать и отстаивать позицию партии в медиа.

Кроме того, подписанты документа должны ходить на все заседания фракции. Исключением могут быть только уважительные причины. Участвовать их обязывают во всех голосованиях, но не кнопкодавить. При этом необходимо поддерживать законодательные инициативы президента.

Собеседник издания уточнил, что сам он подписал фракционное соглашение, однако многие отказываются это делать.

Фракционное соглашение "Слуги народа".

Как сообщал OBOZREVATEL, фракция "Слуга народа" 15 декабря провела заседание с участием Владимира Зеленского. Политики заслушали кандидатов на должности в Кабинете министров.