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"Случится катастрофа": Зеленскому посоветовали, кого не стоит назначать в правительство

9.2тЧитать материал на украинском

У новоизбранного президента Владимира Зеленского есть один шанс задать тон будущему президентству перед американскими партнерами.

Для этого он не должен назначать на ключевые должности в правительстве людей, которые неизвестны за пределами Киева и не имеют солидной международной репутации. В противном случае это станет катастрофой, написал в блоге на OBOZREVATEL американский политолог Джейсон Смарт.

Джейсон Смарт

Джейсон Смарт

Обозреватель

"Если Зеленский хочет произвести хорошее впечатление на союзников Украины в Вашингтоне, то должен правильно выбирать людей на ключевые должности в правительстве. В списке потенциальных кандидатов в антикоррупционные ведомства должны фигурировать англоговорящие, ориентированные на США, и обладающие профессиональным опытом лидеры. Это единственный шанс Зеленского и, возможно, последний для Украины. Иначе может случиться катастрофа. Надеюсь, президент примет мудрые решения", — отметил Смарт.

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Владимир Зеленский

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Как сообщал OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп передал Зеленскому "четкое послание" после инаугурации. Слова лидера американцев передал министр энергетики США Рик Перри.

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Тема
Борьба с коррупцией в Украине
Персоны
Владимир ЗеленскийДжейсон Смарт
Место
Украина
Тег
США
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Заду Наем Запорожець
Заду Наем Запорожець
Смарт, ну разве можно так откровенно светить претензии на внешнее управление? be more smart.
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Призначить тих, кого схоче коломойський.
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Это приказ...Исполнять!
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