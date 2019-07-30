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"Случайные люди, не в теме": появились подробности обучения "слуг народа" в Трускавце

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Главная цель пребывания членов партии "Слуга народа" в Трускавце – не обучение, а знакомство и сплочение команды.

Впечатлениями от процесса обучения будущих депутатов поделился журналист OBOZREVATEL Виталий Тысячный, который наблюдал за ними в течение целого дня, 29 июля.

По его словам, в "Слуге народа" по-разному относятся к процессу обучения и многие "не понимают, что их ждет и как с этим жить".

"Людей глупых не увидел. Да, кто-то дает комментарии в первый раз. Кто-то чего-то не знает... Но катастрофы нет. Многие пытались вникнуть, подискутировать. Заходили интересные идеи. Есть люди с опытом и хорошим бэкграундом. Были и те, кто тупо втыкал в телефоны. И да, случайные люди, которые не должны были стать нардепами, там тоже есть", - рассказал он.

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Журналист отметил, что в целом впечатления от обучения "слуг" хорошие, и подобные курсы стоит проводить регулярно, учитывая, что партия получила большинство мест в Раде 9-го созыва.

В то же время он поделился некоторыми опасениями по поводу их будущего: "Не покидает чувство, что люди в этом большом зале имеют не так много общего. Видно, уже идет деление на определённые группы влияния. Они выражаются все ярче. Не исключаю конфликты во фракции. Не под запись кандидаты сами об этом говорят".

Обучение "слуг народа"

Обучение "слуг народа"

Виталий Тысячный

Как сообщал OBOZREVATEL, в Трускавце "слуги народа" также разбирали деятельность депутатов 8-го созыва Рады, переходя на различного рода персональные оскорбления.

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Персона
Виталий Тысячный
Место
Украина
Тег
Партия "Слуга народа"
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