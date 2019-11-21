"Сложные моменты": Зеленский срочно обратился к украинцам

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам в День достоинства и свободы, что отмечается 21 ноября.

Глава государства выступил с речью на месте будущего Музея Революции достоинства в центре Киева.

"Исторически, в сложные моменты украинцы всегда демонстрируют единство и невероятную сплоченность. Мы стоим друг за друга независимо от возраста, пола и вероисповедания. И сегодня, как никогда, мы нуждаемся в таком же единстве, ради защиты страны, нашей независимости, свободы и права самостоятельно выбирать наше будущее", – заявил гарант.

Также Зеленский подчеркнул необходимость доведения до конца расследования дел об убийствах участников Революции Достоинства.

"Для почтения памяти погибших музея недостаточно. Конечно, нам нужны реальные результаты расследования дел Майдана. Семьи погибших и общество должны получить ответы, а виновные – наказание", – заявил президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пятый президент Украины, народный депутат, глава партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко обратился к украинцам, поздравив их с Днем достоинства и свободы.

21 ноября в Украине празднуют День достоинства и свободы. Этот патриотический праздник посвящен началу двух революций: Оранжевой и Революции Достоинства.

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