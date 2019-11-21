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21 ноября • обновлено в 10:34
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"Сложные моменты": Зеленский срочно обратился к украинцам

2.8т
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Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам в День достоинства и свободы, что отмечается 21 ноября.

Глава государства выступил с речью на месте будущего Музея Революции достоинства в центре Киева.

"Исторически, в сложные моменты украинцы всегда демонстрируют единство и невероятную сплоченность. Мы стоим друг за друга независимо от возраста, пола и вероисповедания. И сегодня, как никогда, мы нуждаемся в таком же единстве, ради защиты страны, нашей независимости, свободы и права самостоятельно выбирать наше будущее", – заявил гарант.

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Также Зеленский подчеркнул необходимость доведения до конца расследования дел об убийствах участников Революции Достоинства.

"Для почтения памяти погибших музея недостаточно. Конечно, нам нужны реальные результаты расследования дел Майдана. Семьи погибших и общество должны получить ответы, а виновные – наказание", – заявил президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пятый президент Украины, народный депутат, глава партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко обратился к украинцам, поздравив их с Днем достоинства и свободы.

21 ноября в Украине празднуют День достоинства и свободы. Этот патриотический праздник посвящен началу двух революций: Оранжевой и Революции Достоинства.

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Автор
Тимур Григоренко Тимур Григоренко
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина Киев
Теги
президент праздник Революция Достоинства
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Земцев Артур
Земцев Артур
Молодец! Все правильно сказал-в точку,без лишнего трепа, как у ''бывших"! Только теперь за словами-дело, чтобы люди, выходившие на майданы, не чувствовали себя обманутыми...
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0
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Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
Может гапомнить про предателей и гнид прошлом, начиная мазепой и заканчивпя соплей поппелем? Единственное за что вы всегда стояли - за свою вонючую шкуру
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2
2
Ангеловський Володимир
Ангеловський Володимир
Понты-лей-man, а вы на свою шкуру нанесли парфюмы, прочитали две-три книги по философии и стали вЯликими?
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Моника
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