Слово за Зеленским: ОБСЕ поддержала ультиматум Путина по Донбассу

Украине необходимо исполнить так называемый "план Штайнмайера" по Донбассу для выполнения Минских соглашений.

Об этом заявил глава ОБСЕ и министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак в субботу, 14 сентября, на форуме YES в Киеве, передает "Европейская правда".

Он намекнул, что сейчас между Украиной и РФ прослеживается определенная оттепель, которой ранее не хватало для примирения - обмен пленными, разведение сил в Станице Луганской и другое. При этом указанную формулу активно поддерживает глава РФ Владимир Путин.

"У нас есть план – это Минские соглашения. У нас есть инструменты – это Нормандский формат и трек Курта Волкера. Чего нам до сих пор не хватало-это политической воли. Мы видели, что стороны показывают друг друга и обвиняют друг друга в нулевом прогрессе. Теперь, с приходом президента Зеленского есть и это", - заявил Лайчак.

Мирослав Лайчак day.kyiv.ua

"У нас есть принцип, как читать Минск – это план Штайнмайера, и я считаю, что это хороший грунт (для выполнения Минских договоренностей)", - считает он.

При этом он исключил опасения о возможных уступках Кремлю со стороны Киева: "Это не та точка, где можно говорить об уступках Украины, ведь Украина – это жертва агрессии".

Путин и Зеленский ВВС

Как сообщал OBOZREVATEL, глава РФ Владимир Путин потребует от президента Украины Владимира Зеленского реализации на Донбассе "плана Штайнмайера".

Этот сценарий предусматривает разведении сил и вооружения на Донбассе, проведение выборов в ОРДЛО, после чего Кремль может потребовать особого статуса для Донбасса.

Обсудить скандальную формулу Путин и Зеленский могут на "нормандском саммите", который, как ожидается, пройдет в сентябре. Президент Украины готовность к переговорам накануне уже подтвердил.

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