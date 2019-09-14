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14 сентября • обновлено в 21:09
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Слово за Зеленским: ОБСЕ поддержала ультиматум Путина по Донбассу

10.8т Читать материал на украинском

Украине необходимо исполнить так называемый "план Штайнмайера" по Донбассу для выполнения Минских соглашений.

Об этом заявил глава ОБСЕ и министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак в субботу, 14 сентября, на форуме YES в Киеве, передает "Европейская правда".

Он намекнул, что сейчас между Украиной и РФ прослеживается определенная оттепель, которой ранее не хватало для примирения - обмен пленными, разведение сил в Станице Луганской и другое. При этом указанную формулу активно поддерживает глава РФ Владимир Путин.

"У нас есть план – это Минские соглашения. У нас есть инструменты – это Нормандский формат и трек Курта Волкера. Чего нам до сих пор не хватало-это политической воли. Мы видели, что стороны показывают друг друга и обвиняют друг друга в нулевом прогрессе. Теперь, с приходом президента Зеленского есть и это", - заявил Лайчак.

Мирослав Лайчак

Мирослав Лайчак

day.kyiv.ua

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"У нас есть принцип, как читать Минск – это план Штайнмайера, и я считаю, что это хороший грунт (для выполнения Минских договоренностей)", - считает он.

При этом он исключил опасения о возможных уступках Кремлю со стороны Киева: "Это не та точка, где можно говорить об уступках Украины, ведь Украина – это жертва агрессии".

Путин и Зеленский

Путин и Зеленский

ВВС

Как сообщал OBOZREVATEL, глава РФ Владимир Путин потребует от президента Украины Владимира Зеленского реализации на Донбассе "плана Штайнмайера".

Этот сценарий предусматривает разведении сил и вооружения на Донбассе, проведение выборов в ОРДЛО, после чего Кремль может потребовать особого статуса для Донбасса.

Обсудить скандальную формулу Путин и Зеленский могут на "нормандском саммите", который, как ожидается, пройдет в сентябре. Президент Украины готовность к переговорам накануне уже подтвердил.

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Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Персона
Владимир Зеленский
Тег
ОБСЕ
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Решетников Александр
Решетников Александр
Украина сделала вывод - Педрило вор, лжец и предатель. Закамуфлированные патриотическими лозунгами и коварной личиной осознание этих фактов шло долго и мучительно, орошалось пролитой кровью патриотов и высосанными из народа соками по воровским схемам. На Западе это поняли значительно раньше и поддержка в борьбе с Ордой пошла на убыль. Теперь у Украины новое руководство, в которое мы поверили благодаря искренности и обаянию Зеленского. На сегодня это наши главные козыри в игре на международной арене. Пецемрази из кожи вон лезут, что-бы облить грязью новую власть. Проплаченная сволочь на сегодня - главный враг Украины, которая за жалкие гроши подтачивает нашу надежду на поддержку мирового сообщества, которую Педрило свел к минимуму, а теперь за украденные у нас-же деньги нанимает ольгинских подонков в надежде избежать наказание.
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Надежда Вера
Надежда Вера
Вот опять нас без нас женили.
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Loskutov Виталий
Loskutov Виталий
Надежда Вера, такова судьба терпил и попрошаек.
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
На Украину жмут согласиться с требованиями Пу, чтобы снять санкции и возобновить торговлю в полном объеме. После этого будут давить согласиться с аннексией Крыма. Им без разницы сколько от Украины отойдет территории - это не их территория и вообще какая разница для них чей Крым. Для них даже лучше, что российский - богаче страна и больше купит на Западе всего для развития этого Крыма в отличие от нищей Украины
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