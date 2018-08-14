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"Словесный понос": Гриценко жестко ответил на выпад нардепа по России

4.5тЧитать новость на украинском

Лидер партии "Гражданская позиция", экс-министр обороны Украины (2005-2007 гг) Анатолий Гриценко жестко ответил на выпад в его адрес от нардепа от фракции БПП Ивана Винника по поводу ситуации с Россией.

Эмоциональный диалог состоялся вечером 13 августа в эфире NEWSONE в программе "Большой вечер" с Тиграном Мартиросяном.

Винника включили в эфир по телефону, и ведущий задал ему вопрос по поводу нового отчета ОБСЕ, где зафиксированы очередные военные нарушения на Донбассе.

Нардеп вместо того, чтобы прокомментировать отчет, начал выдвигать обвинения в адрес Гриценко, утверждая, что российская агрессия против Украины началась еще в 2003 году с ситуации с Тузлой, а затем продолжилась на дипломатическом уровне в 2005 году, когда Гриценко стал министром.

На указанный выпад Гриценко ответил, что знал о российской угрозе в то время и принимал меры.

"Ой, прости господи. Когда человека спрашивают абсолютно конкретно, то ты отвечай. А тут я вижу две вещи. Первая - темники, вторая - словесный понос", - прокомментировал экс-министр выпады нардепа.

"Человек если бы захотел изучить, какое было отношение к России в тот период, если бы у него был допуск, а пока он 300 млн не отдаст кредита ("Наші гроші" в 2016 году со ссылкой на постановление Апелляционного суда Киева от 19 октября сообщили, что Винника ограничили в праве выезда за пределы Украины в связи с задолженностью перед "Альфа-Банком" и "ПриватБанком" на сумму 371 млн грн, - ред.), то его даже из страны не выпускают, никто ему не даст допуск три нуля к документам особой важности, он почитал бы стратегический бюллетень, подготовленный тогда в тот период", - добавил Гриценко.

Экс-министр рассказал, какие принимал меры.

"Российская Федерация (рассматривалась, - ред.) как фактор угрозы. И тогда (принимались, - ред.) конкретные действия, чтобы готовиться к этому, в том числе перемещение комплексов противовоздушной обороны в Донецкую и Луганскую области из Одессы, в том числе перемещение систем залпового огня в Сумы из Кременчуга", - отметил Гриценко.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 января 2015 года Верховная Рада приняла заявление о признании Российской Федерации государством-агрессором, поддерживающим терроризм.

Персоны
Анатолий ГриценкоИван Винник
Место
Украина
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Политиканы Украины Способны врезать, так сказать Лишь власть народа Украины В стране своей им не признать
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Кротов Даниил, твоим хер смоктавшим ротом правды ведь не сказать, паскуда парашная, место свое помни, животное блудливое, оно на параше)))
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Кротов Даниил
Кротов Даниил
Ильчук Андрей, самое интересное, что ты, гриценко и винник.пидоры.ты понял холоп?
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